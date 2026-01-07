 Klaipėdoje už 3 mln. eurų bus statomas pripučiamas futbolo maniežas

Klaipėdoje už 3 mln. eurų bus statomas pripučiamas futbolo maniežas

2026-01-07 13:11
BNS inf.

Klaipėdos statybos įmonė „Agorta“ už 3 mln. eurų Klaipėdoje per aštuonis mėnesius įrengs pripučiamą futbolo maniežą.

Klaipėdoje už 3 mln. eurų bus statomas pripučiamas futbolo maniežas
Klaipėdoje už 3 mln. eurų bus statomas pripučiamas futbolo maniežas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Miesto savivaldybė pasirašė sutartį su rangove dėl maniežo Sportininkų gatvėje projektavimo, statybos bei priežiūros, trečiadienį pranešė uostamiesčio valdžia.

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad rangovas pasirinktas po pusmetį trukusių ginčų, kilusių vienai konkurso nelaimėjusių įmonių užginčijus jo rezultatus teisme.

„Procesas (...) neišvengiamai pristabdė projekto eigą, tačiau teismas savivaldybės sprendimus pripažino teisėtais. (...) ginčas baigtas ir galime judėti pirmyn – pasirašėme sutartį ir pradedame realius darbus“, – pranešime sakė A. Vaitkus.

Pasak mero, maniežas svarbus Klaipėdai, nes jame gyventojai galės treniruotis ir varžytis nepriklausomai nuo oro sąlygų ištisus metus.

Savivaldybės teigimu, manieže bus įrengta šiuolaikiška dirbtinės dangos futbolo aikštė, dengiama pripučiamo 25 metrų aukščio slėginio kupolo.

Taip pat numatoma įrengti buitines bei persirengimo patalpas, dvejas pagrindines sukamąsias duris, evakuacinius išėjimus, vartus techninei įrangai įvažiuoti ir reikalavimus atitinkantį apšvietimą.

Šiame straipsnyje:
arvydas vaitkus
Sportininkų gatvė
futbolo maniežas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Ir ką ?
Vėl lūzeriai inkščia ir dar patarimus dalina ? :) Gerai, kad niekam neįdomus jūsų inkštimas. Puikus sprendimas. Vaikai turės kur sportuoti, o gal ir čempionai užaugs.
0
0
Arvis
Kūlūpėnų kaimo melžėjos fudbolą geriau žaidžia už mūsų Atlantą :) Klaipėdos fudbolistams dar vieną alubarį pastatyti ar ką panašaus ?
2
-1
Tai gal dar
statykime tiltą į Nidą, arba geriau Gugenheimo muziejų. Gal dar ir metro Klaipėdoje reikėtų. O gal išvis į Marsą skriskime. Gal pirma centre šiukšlynus išsikuopkit, pažiūrėkit, koks pietinis rajonas baisus, būstus renovuokit, gatves erasfaltuokit bo per duobes neįmanoma važiuot, Donelaičio aikštę sutvarkykit,kol medžiai ant galvų nenuvirto. O jiems mat,maniežų duok, stadionų,kad veltėdžiai turėtų kur alų gert rūbinėse. Gal ten jum visai smegenai pasimaišė?
4
-1
Visi komentarai (6)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų