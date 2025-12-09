Klaipėdos apskrityje mažėja bandymų papirkti pareigūnus

Teigiama, kad korupcijos reiškiniai – vieni iš pavojingiausių socialinių reiškinių, iškreipiantys socialinį teisingumą ir didinantys šešėlinę ekonomiką. Bet kokia korupcinė veikla daro ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą, nes yra pažeidžiami visų šalies gyventojų lygiateisiškumo ir teisingumo principai, atsiranda nepasitikėjimas ir nusivylimas tiek visuomene, tiek pačia valstybe.
Klaipėdos apskrities pareigūnai pastebi, kad situacija dėl piliečių bandymo papirkti pareigūnus, kasmet gerėja, tačiau bandymų „išsisukti“ vis dar pasitaiko. Visoje Klaipėdos apskrityje dėl papirkimo (pagal LR BK 227 str. ) šiemet per vienuolika mėnesių buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai, vienas iš jų dėl bandymo papirkti policijos pareigūnus.
2025 m. balandžio 5 d. vakare Klaipėdoje 48 metų vyras, vairavęs automobilį neturėdamas tam teisės, jį sustabdžiusiems pareigūnams siūlė 500 eurų kyšį. „Susitarti“ nepavyko – įtariamasis buvo uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
2024 m. Klaipėdos apskrityje pareigūnus papirkti bandyta dukart, 2023 m. – taip pat du kartus, o, pavyzdžiui, 2017 m. buvo pradėti net 23 tokio pobūdžio ikiteisminiai tyrimai.
Policijos pareigūnai ragina saugoti savo reputaciją – visų pirma nepažeisti įstatymuose numatytų reikalavimų ir taisyklių, o prasižengus – nebandyti išvengti atsakomybės. Už bandymą papirkti valstybės tarnautoją ar jam prilyginamą asmenį, pilietis gali būti baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu nuo ketverių iki septynerių metų (pagal LR BK 227 str.).
Žmonių nepakantumą korupcijai Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai skatina nuolat – kartu su socialiniais partneriais rengia įvairias prevencines antikorupcines priemones. Daug dėmesio skiriama bendrauti su moksleiviais ir ugdyti jaunosios kartos nepakantumą korupcijai.
Taip pat primename, kad policijoje taikoma nulinė dovanų politika, todėl priimtiniausias būdas padėkoti policijos darbuotojui už profesionaliai atliekamą darbą yra žodžiu ar raštu išreiškiama padėka.
