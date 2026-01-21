Klaipėdos uosto vadovas: pietinės dalies plėtra gali kainuoti apie 1,4 mlrd. eurų

„Mūsų ir Susiekimo ministerijos tikslas išlieka 2028 metais šitą projektą padaryti“, – trečiadienį Seimo Jūrinių reikalų komisijos posėdyje kalbėjo A. Latakas.
„Suprantame, kokių čia investicijų reikia – apie 1,4 mlrd. eurų, bet tai yra su viskuo. Čia yra ne tik visos teritorijos įrengimas, bet ir infrastruktūra, kurią turėtų pastatyti atėjęs operatorius“, – pridūrė jis.
Klaipėdos uosto 2026–2029 metų strateginiame veiklos plane pietinei uosto daliai numatyta beveik 600 mln. eurų investicijų.
A. Latakas teigė, jog pietinio uosto plėtra iš dalies būtų finansuojama iš uosto direkcijos pelno, kurio dalis paprastai skiriama valstybei. Tam per trejus metu galėtų būti skirta 59 mln. eurų.
„Norėtume, kad bent tiems keliems metams būtų leista reinvestuoti uosto direkcijos pelną. Norėtume, kad šitie pinigai galėtų nueiti į pietinės dalies vystymą. Skaičiuojame, kad iki 2028 metų pabaigos tai būtų 59 mln. eurų“, – aiškino A. Latakas.
Tuo metu susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė teigė, kad dėl direkcijos pelno panaudojimo dar svarstoma, nes ji turi ir kitų įsipareigojimų, be to, kol kas nėra aiškus ir 600 mln. eurų finansavimo šaltinis, dėl jo dar deramasi su įvairiomis finansų institucijomis.
„Kitas neatsakytas klausimas yra dėl finansavimo. Ties tuo labai intensyviai dirbama – vakar apie tai kalbėjome su Finansų ministerijos, nacionalinio plėtros banko ILTE atstovais. Kalbamasi su Europos investiciniu banku. Vertinamos ir uosto (direkcijos – BNS) finansinės perspektyvos, nes uostas taip pat turi ir kitų įsipareigojimų“, – komisijos posėdyje kalbėjo D. Sujetaitė.
Ji pridūrė, kad pietinės uosto dalies vartų statybos, kurios turėtų kainuoti apie 44 mln. eurų, bus finansuojamos iš skolintų bei nuosavų Klaipėdos uosto lėšų.
Pasak uosto vadovo, statybos galėtų prasidėti netrukus: „Artėjame prie statybos leidimo, tai yra nepilno mėnesio klausimas.“
Anksčiau skelbta, kad statybos leidimą tikėtasi gauti iki 2025 metų pabaigos.
Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtra padidins uosto plotą apie 100 hektarų iki 657 ha.
Kaip rašė BNS, šiuo metu uostui trūksta teritorijų plėtrai, todėl pietinės dalies išvystymas atvers kelią kurtis naujiems terminalams, pritraukti investuotojų iš užsienio bei priimti didžiausių parametrų laivus.
