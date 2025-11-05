Klaipėdos Vasaros estrados atsinaujinimas: skelbiamas konkursas rangovams

„Vasaros estrada – tai svarbi Klaipėdos kultūros istorijos dalis ir vieta, kur susiburia bendruomenė. Ši rekonstrukcija leis atgaivinti erdvę, kad ji atitiktų šiuolaikinius poreikius ir taptų dar patrauklesnė tiek atlikėjams, tiek žiūrovams. Tikimės, kad darbai vyks sklandžiai ir atnaujinta estrada pasitiks klaipėdiečius bei svečius per ypatingą progą – pirmosios Dainų šventės šimtmečio minėjimą 2027-aisiais“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Pagal UAB „SRP Projektas“ parengtą projektą, numatomas pilnas Vasaros koncertų estrados ir teritorijos atnaujinimas: bus atnaujintos tiek rytinė, tiek vakarinė tribūnos, taip pat pėsčiųjų takai, apšvietimas ir mažoji architektūra. Rekonstrukcijos metu planuojama atnaujinti 9 tūkst. vietų žiūrovams. Taip pat bus įrengta riedučių ir riedlentininkų sporto aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, o greta numatyta vieta su įvadais, skirta lauko kavinei.
Po estrados koncertinės dalies tribūna suprojektuotos naujos patalpos atlikėjų poreikiams – jiems skirtose patalpose bus įrengtos repeticijų, grimerinės, sandėliavimo bei sanitarinės patalpos.
Taip pat šiose patalpose numatoma nauja jaunimo erdvė. Kadangi Klaipėdos mieste jaunimo centrai ir erdvės daugiausia yra pasiskirsčiusios miesto centrinėje ir pietinėje dalyje, ši nauja erdvė padės užtikrinti jaunimui skirtų veiklų prieinamumą šiaurinėje miesto dalyje.
„Kurdami naują jaunimo erdvę siekiame užtikrinti, kad viso Klaipėdos jaunimo galimybės būtų lygios – nepriklausomai nuo to, kurioje miesto vietoje jie gyvena. Vasaros estrados atsinaujinimas taps ne tik kultūros, bet ir bendruomenės stiprinimo projektu: tai bus vieta, kur jaunimas galės ne tik kurti, bet ir augti, atrasti save bei prasmingai leisti laiką“, – teigia meras.
Jaunimui suprojektuotos dvi erdvių patalpos, pora kabinetų, taip pat sanitarinės ir sandėliavimo patalpos. Iš viso bus apie 300 kv. m. patalpų, kuriose vienu metu galės lankytis maždaug 20 jaunų žmonių. Erdvės bus skirtos jaunimo užsiėmimams, socialinei įtraukčiai bei pagalbai. Įkūrus naują jaunimui skirtą vietą šiaurinėje Klaipėdos dalyje, bus padedama užtikrinti lygesnes galimybes visiems miesto jaunuoliams gauti paslaugas ir turėti įdomų bei saugų laisvalaikį.
