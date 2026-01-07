 Mirė Klaipėdos miesto tarybos narys Algimantas Šniepis

2026-01-07 11:20
Brigita Juodelytė

Klaipėdą pasiekė skaudi žinia – eidamas 59-uosius metus mirė Klaipėdos miesto tarybos narys Algimantas Šniepis. Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Seimo narė Ligita Girskienė.

„Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra. Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės... Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta, bet skausmas jo gilus kaip visata... Skaudžią netekties valandą reiškiu užuojautą Algimanto šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems, kuriems likimas davė pažinti šį nuostabų žmogų. Dėkoju likimui, kad jis buvo mano gyvenime nuo vaikystės...“, – rašė parlamentarė.

Pranešama, kad A. Šniepio gyvybė užgeso antradienį, sausio 6 dieną.

A. Šniepis 2023 metais buvo išrinktas į Klaipėdos miesto taryba pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą. Taryboje jis buvo vertinamas kaip konstruktyvus, ramus ir dialogui atviras politikas.

Pagal išsilavinimą transporto inžinierius ekonomistas, A. Šniepis dirbo šeimos įmonėje „Jurėsmedis“, taip pat buvo dėstęs kolegijoje, dalijosi savo profesinėmis žiniomis su jaunaisiais specialistais. Jis aktyviai dalyvavo ir profesinėje bendruomenėje – buvo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidiumo narys.

Kolegos ir bendruomenės nariai A. Šniepį prisimena kaip atsakingą, nuoširdų ir principingą žmogų, kuriam rūpėjo Klaipėdos miesto ateitis ir žmonės. Jo netektis – skaudus praradimas ne tik artimiesiems, bet ir visai miesto bendruomenei.

Laurynas
Žmonės miršta nuo šudo marmalo vakcinų reike vienitis žmonėms eiti į teismą dėl mirčių perteklinių . Užuojauta mirusio šeimai
1
-2
Sudie, Algimant
Sunku atsisveikinti su tikru mūsų kartos inteligentu ir eruditu. Ilsėkis ramybėje.
2
0
