Netektis: mirė pedagogas ir režisierius Valentinas Algirdas Kaliūnas

Žinia apie netektį asmeninėje feisbuko paskyroje pasidalijo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta.
„Šiandien Varėnos kraštą pasiekė liūdna žinia – mus paliko Valentinas Algirdas Kaliūnas – iškili Varėnos asmenybė, pedagogas, režisierius, dailininkas, fotomenininkas, „Sidabrinės bitės“ laureatas, žmogus, kurio gyvenimas buvo atiduotas menui ir žmonėms.
Gimęs Senojoje Varėnoje, išgyvenęs tremtį, studijavęs muziką, dailę ir teatrą, jis savo kūrybiniu keliu nuėjo per didžiausias Lietuvos kultūros erdves ir galiausiai sugrįžo ten, kur jo šaknys – į Varėną.
Čia jis ugdė jaunuosius talentus, kūrė teatrą, įprasmino fotografijoje ir dailėje Dzūkijos dvasią, telkė bendruomenę kultūrai ir kūrybai.
V. A. Kaliūnas – tai mokytojas, kūrėjas ir menininkas, kurio darbai ir idėjos gyvens parodose, spektakliuose, nuotraukose ir žmonių atmintyje. Jis mokė matyti grožį, girdėti tylą ir kalbėti širdimi.
Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius, bičiulius, mokinius ir visus, kuriems jis buvo brangus. Tegul šviesus Jo atminimas gyvena Varėnos žmonių širdyse ir kūrybos darbuose“, – socialiniame tinkle rašė jis.
