Sulaukęs 110 metų mirė seniausias Vokietijos vyras

Karlas Haidle ramiai mirė šeštadienio naktį, teigiama pranešime, kurį pirmadienį išplatino pietvakarių Kernen im Remštalio savivaldybė, esanti netoli Štutgarto.
Gimęs 1915 m. rugsėjo 2 d., K. Haidle išgyveno didžiuosius 20 amžiaus sukrėtimus – nuo imperinės Vokietijos iki nacizmo, du pasaulinius karus, Šaltąjį karą, Berlyno sienos griūtį ir skaitmeninio amžiaus pradžią.
Įgijęs mechaniko specialybę ir tarnavęs kariuomenėje per Antrąjį pasauliį karą, 1948 m. jis grįžo į gimtąjį Šteteno miestą, kuris dabar priklauso Kernenui. Čia K. Haidle perėmė tėvų verslą ir atsidavė šeimai bei ūkininkavimui.
K. Haidle išliko aktyvus iki pat senatvės. Net ir būdamas beveik 100 metų jis vis dar dirbo savo vynuogyne ir kasdien domėjosi, kas vyksta jo bendruomenėje ir pasaulyje.
„Jo energija, kuklumas ir santūrus humoro jausmas išliks daugelio atmintyje“, – sakė savivaldybė.
Kerneno meras Benediktas Paulowitchas sakė: „Karlas Haidle buvo žmogus, kuris žavėjo mus savo šiluma ir paprastumu“. Per savo ilgą gyvenimą jis daug ką matė ir patyrė – be kartėlio, bet su didele pagarba gyvenimui: „Daugeliui iš mūsų jis buvo išminties ir dėkingumo pavyzdys.“
Ulmo universitetinės ligoninės Gerontologinių tyrimų grupės darbuotojas Thomas Breiningas pranešė, kad K. Haidle buvo seniausias gyvas žmogus Vokietijoje. Ši tarptautinė institucija tikrina superšimtamečių – žmonių, sulaukusių 110 ir daugiau metų, amžių.
Grupės duomenimis, seniausia gyva moteris, gimusi Vokietijoje, yra 113 metų Ilse Meingast, gyvenanti JAV.
Naujausi komentarai