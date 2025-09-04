Mirė dizaineris Giorgio Armani

„Armani Group“ su begaliniu liūdesiu praneša apie savo įkūrėjo, steigėjo ir nenuilstamo variklio Giorgio Armani mirtį“, – teigiama įmonės pranešime.
Skelbiama, kad italų mados legenda mirė „artimųjų apsuptyje“.
Eidamas 91-us metus mirė italų dizaineris Giorgio Armani, ketvirtadienį paskelbė įmonės atstovai.
„Armani Group“ su begaliniu liūdesiu praneša apie savo įkūrėjo, steigėjo ir nenuilstamo variklio Giorgio Armani mirtį“, – teigiama įmonės pranešime.
Skelbiama, kad italų mados legenda mirė „artimųjų apsuptyje“.
Naujausi komentarai