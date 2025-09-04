 Mirė dizaineris Giorgio Armani

Mirė dizaineris Giorgio Armani

2025-09-04 16:29
Marius Jakštas (ELTA)

Eidamas 91-us metus mirė italų dizaineris Giorgio Armani, ketvirtadienį paskelbė įmonės atstovai.

„Armani Group“ su begaliniu liūdesiu praneša apie savo įkūrėjo, steigėjo ir nenuilstamo variklio Giorgio Armani mirtį“, – teigiama įmonės pranešime.

Skelbiama, kad italų mados legenda mirė „artimųjų apsuptyje“.

