Paaiškėjo 2025 m. Klaipėdos dalyvaujamojo biudžeto nugalėtojai: bus įgyvendinti 3 projektai

2025 m. nugalėtojai:
1. „Kalnų dviračių parkas po Mokyklos g. viaduku“ – 518 balsų;
2. „Tauralaukis juda: sportas visiems!“ – 400 balsų;
3. „Klaipėdos–Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimas“ – 327 balsai.
Pagal balsavimo rezultatus Klaipėdoje bus įgyvendintos 3 daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusios idėjos. Planuojama, kad nugalėjusių projektų įgyvendinimo darbai prasidės šiais metais.
Dėkojame visiems gyventojams, kurie aktyviai dalyvavo siūlydami idėjas, balsuodami ir taip prisidėdami prie miesto erdvių kūrimo.
