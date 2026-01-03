 Paaiškėjo 2025 m. Klaipėdos dalyvaujamojo biudžeto nugalėtojai: bus įgyvendinti 3 projektai

Paaiškėjo 2025 m. Klaipėdos dalyvaujamojo biudžeto nugalėtojai: bus įgyvendinti 3 projektai

2026-01-03 07:00
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Pasibaigus mėnesį trukusiam klaipėdiečių balsavimui, išrinkti 2025 metų Klaipėdos miesto dalyvaujamojo biudžeto idėjų nugalėtojai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam Klaipėdos miesto gyventojui tiesiogiai įsitraukti į savo aplinkos gerinimą, teikti idėjas ir prisidėti prie pokyčių mieste. Šiemet projektams įgyvendinti skirta 200 000 Eur. Balsuoti galėjo Klaipėdos miesto gyventojai nuo 16 metų, deklaravę gyvenamąją vietą mieste. Iš viso balsavime dalyvavo 1 815 klaipėdiečių. Gyventojai rinkosi iš 7 pateiktų idėjų.

Paaiškėjo 2025 m. Klaipėdos dalyvaujamojo biudžeto nugalėtojai: bus įgyvendinti 3 projektai
Paaiškėjo 2025 m. Klaipėdos dalyvaujamojo biudžeto nugalėtojai: bus įgyvendinti 3 projektai / Partnerių nuotr.

2025 m. nugalėtojai:

1. „Kalnų dviračių parkas po Mokyklos g. viaduku“ – 518 balsų;

2. „Tauralaukis juda: sportas visiems!“ – 400 balsų;

3. „Klaipėdos–Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimas“ – 327 balsai.

Pagal balsavimo rezultatus Klaipėdoje bus įgyvendintos 3 daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusios idėjos. Planuojama, kad nugalėjusių projektų įgyvendinimo darbai prasidės šiais metais.

Dėkojame visiems gyventojams, kurie aktyviai dalyvavo siūlydami idėjas, balsuodami ir taip prisidėdami prie miesto erdvių kūrimo.

Šiame straipsnyje:
dalyvaujamasis biudžetas
Klaipėdos miesto savivaldybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų