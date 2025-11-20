Kodėl Dreverna ir Svencelė gali sulaukti daugiau turistų?

Šiose teritorijose, esančiose Priekulės seniūnijoje, įgyvendinamas jungtinis septynių dalių projektas, kurio pagrindinis tikslas – dar labiau didinti turistinių vietovių rekreacinį patrauklumą, sukurti erdves jaunimui, plėsti vandens kelių infrastruktūrą bei išsaugoti unikalius, kultūrai svarbius objektus.
Drevernos–Svencelės bendrasis planas prisidės prie vietovių identiteto formavimo
Kuršių marių pakrantės gyvenvietės įgauna vis daugiau traukos – į jas plūsta naujakuriai, domisi verslai, o investuotojai mato augančias galimybes. Tam, kad plėtra vyktų struktūruotai, o Klaipėdos rajono savivaldybės investicijas būtų galima tikslingai nukreipti tiek į inžinerinę, tiek į socialinę infrastruktūrą, svarbu išsiaiškinti plėtros poreikį bei prognozes. Siekiant didinti šių teritorijų potencialumą ne tik kaip poilsiui, bet ir gyvenimui skirtą vietovę, rengiamas Drevernos–Svencelės teritorijos lygmens bendrasis planas.
Detaliojo plano rengėjai – ūkio subjektų grupė, sudaryta iš MB „Quinary urbana“ ir UAB „DO architects“ jau pristatė parengtus esamos būklės analizės sprendinius. Netrukus viešų susirinkimų metu jie bus pristatyti ir visuomenei.
Sutarties su plano rengėjais suma siekia beveik 100 tūkst. eurų.
Istorinis Jokšų tiltas bus atvertas dar šiemet
Jokšų tiltas – unikalus kultūros paveldo objektas, nutiestas per Karaliaus Vilhelmo kanalą. Tai istorinis statinys, kurio kapitalinis remontas jau beveik finišo tiesiojoje. Po daugybės metų atstatytos jo konstrukcijos atveria naujus kelius: dar šiemet juo galės naudotis pėstieji, dviratininkai, taip pat ir lengvieji automobiliai, o svarbiausia – šiuo tiltu bus atkurtas susisiekimas su Svencelės kaimu.
Rangovas UAB „Transjuda“ darbus, kurių vertė siekia 1 mln. 119 tūkst. eurų, užbaigs dar šių metų gruodį.
Pradėti naujo šliuzo-reguliatoriaus statybos darbai
Drevernos upės senvagėje taip pat jau pradėti darbai – čia bus įrengtas naujas šliuzas reguliatorius. Jo įrengimas ypač pagerins laivybos sąlygas ruože Karaliaus Vilhelmo kanalas–Kuršių marios, kurį šiuo metu gali kirsti ne didesni nei 3,3 m pločio laivai. Naujo šliuzo reguliatoriaus plotis sieks šešis metrus, o ilgis – aštuoniolika metrų, taip bus praplėsta vidaus vandens kelių infrastuktūra ir skatinama mažųjų laivelių laivyba. Naujuoju šliuzu naudotis bus galima jau 2027 m. pavasarį.
Beje, sutvarkyti planuojama ir Lankupiuose esantį šliuzą, įrengtą Karaliaus Vilhelmo kanalo ir Minijos upės sankirtoje. Jo sutvarkymas padėtų išsaugoti dar vieną ypatingą objektą ir patrauklią istorinę vertybę. Šiuo metu jau parengtas Lankupių šliuzo tvarkybos projektas bei gautas leidimas rangos darbams. Pateikus finansavimo paraišką Kultūros paveldo departamentui, bus siekiama gauti dalinę paramą šio objekto sutvarkymui.
Slipo įrengimas Drevernos kaime
Siekiant praplėsti vidaus vandenų transporto infrastruktūrą, Karaliaus Vilhelmo kanale bus įrengtas slipas. Jis padės užtikrinti mažųjų pramoginių ir mėgėjiškai žūklei skirtų valčių, laivelių įsileidimą į vandenį. Taip pat, įrengus slipą, bus dar paprasčiau vandeniu pasiekti Nemuno deltos regioninį parką, o per jį ir Kuršių marias. Beje, šis slipas bus pirmasis nemokamas, viešas Klaipėdos rajone veikiantis slipas su visa reikalinga infrastruktūra. Slipo įrengimo vieta numatyta geografiškai palankioje vietovėje, todėl privažiavimas ir laivų įleidimas į upę bus ypač paprastas. Netrukus bus skelbiamas konkursas ir šiam objektui ieškomas projektuotojas.
Senosios Drevernos mokyklos remontas atvers naujas galimybes jaunimui
Šiuo metu Drevernos mokyklos patalpomis naudojasi Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras. Vasarą jie organizuoja stovyklas, rengia edukacijas, buria jaunimą. Tikslas – sutvarkius pastato inžinerinius tinklus, stogą, atlikus kitus einamuosius remonto darbus, jį pritaikyti įvairių veiklų vykdymui ištisus metus. Sutvarkytomis pastato erdvėmis galėtų naudotis ir bendruomenė, svečiai, atvykstančių kultūros centrų kolektyvai, jaunimo organizacijos. Šiuo metu jau vyksta remonto techninio projekto ekspertizė, o iškart po jos bus skelbiamas rangos darbų konkursas.
Naujų viešųjų poilsio ir laisvalaikio erdvių kūrimas bendruomenei
Rengiant Drevernos–Svencelės teritorijos bendrąjį planą, atsižvelgta į bendruomenės poreikį viešosioms erdvėms, kurios būtų pritaikytos poilsiui bei pramogoms. Viena iš galimų vietų – dabartinio Drevernos šliuzo teritorija. Čia natūraliai susiformavusi erdvė puikiai tiktų laisvalaikiui, renginiams, bendruomenės susibūrimams. Planuojama kad šioje vietoje galėtų būti įrengta maudykla, ji taptų gausiau lankoma, bendruomenė galėtų inicijuoti ir kitas veiklas, edukacijos. Beje, ši vieta išsiskiria ypač patogia lokacija – šalia kaimelio yra centras, ne retai čia poilsiauja žvejai, nameliuose ant ratų atvyksta ir turistai iš užsienio.
„Drevernos ir Svencelės kraštas šiandien keičiasi sparčiau nei bet kada. Šiuose pokyčiuose matome daugiau nei tik investicijas į turizmą ar infrastruktūrą – tai investicijos į mūsų žmonių kasdienybę, bendruomenės augimą ir viso regiono ateitį. Kurdami naujas viešąsias erdves, atverdami istorinius objektus ir gerindami susisiekimą, siekiame užtikrinti, kad pamario kraštas būtų patrauklus ne tik turistams, bet ir čia gyvenantiems, kuriantiems, augantiems žmonėms. Mūsų tikslas – per ateinančius dvejus metus pasirūpinti subalansuota plėtra, kuri puoselėtų paveldą, stiprintų bendruomeniškumą ir atvertų dar daugiau galimybių“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
