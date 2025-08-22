KRATC informuoja: tęsiamas didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas

Nurodytu laiku atliekų surinkėjų mašina iš klaipėdiečių nemokamai priims baldus, langus, duris, nebereikalingą vaikišką inventorių ir kitas namų ūkyje susidarančias didelių matmenų atliekas, kurios netelpa į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
Tikslūs atvykimo grafikai skelbiami čia.
Padangos, statybinės atliekos, pavojingos medžiagos, elektros ir elektronikos prietaisai nepriskiriamos didžiosioms atliekoms, tad vežėjai šįkart jų nepriims.
Daugiau informacijos: [email protected], tel. +370 800 13344.
Naujausi komentarai