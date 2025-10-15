Kvartalą dusina vilkikai

Važiuoja dieną ir naktį
Strėvos seniūnaitijos seniūnaitė Aušra Jankauskienė pripažino, kad žmonės vargsta dėl daugybės sunkvežimių mikrorajone.
„Išgelbėtų tik akustinė sienelė. Tragedija. Kažkada buvo kalba eismą nukreipti Nevėžio gatve ar Senosios Smiltelės gatve. Bet netiko toks siūlymas, geležinkelis ten eina. Gal valandas reikėtų riboti? Naktį juk neįmanoma miegoti. Visą parą juk varo“, – nusiskundimus vardijo seniūnaitė.
Žvejybos uosto rajone gyvenantis tarybos narys Saulius Liekis patikino, kad Kalnupės gatve sunkvežimiai važiuoja visiškai legaliai.
„O jiems ir nėra daugiau kur važiuoti. Minijos gatve nuo Baltijos prospekto jiems draudžiama judėti. Sunkvežimiai į miestą įvažiuoja magistrale, tada suka Šilutės plentu ir važiuoja iki Jūrininkų prospekto ir iš ten jie suka į Minijos gatvę. Ja pasiekia sankryžą su Kalnupės gatve“, – aiškino S. Liekis.
Oru nevažiuos
Tarybos narys patikino, kad, atmetus emocijas ir nepamatuotus norus, teks pripažinti, kad į uostą transportas vis tiek turi turėti kelius.
„Oru jie nevažiuos. Kažkada buvo siūlymas jiems važiuoti Statybininkų prospektu, bet ten irgi gyventojai sukilo. Kažkada buvo siūlymas daryti keliuką palei Nemuno gatvę. Būtų variantas, bet reikia žiūrėti, ar ten galima, ar negalima“, – pastebėjo S. Liekis.
Daug sunkvežimių vairuotojų, ypač kurie yra iš užsienio šalių, paklysta, nes juos neteisingai nuveda navigacinė įranga.
Klausimų kyla, kaip sunkvežimiai pasieks uosto kompanijų teritorijas, kai bus asfaltuojamas Šilutės plentas.
Jau pranešta, kad iki spalio 18-osios vyks asfaltavimo darbai nuo Vingio gatvės iki Jūrininkų prospekto.
„Aš spėju, kad tokia sunkvežimių sankaupa yra laikinas reiškinys. Ne visuomet matau tokį skaičių sunkvežimių. Bet problemų bus, kai užsidarys remonto darbams kuri nors kita gatvė“, – svarstė S. Liekis.
Nori išsikėlimo už miesto
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas patikino, kad visus erzina ratais zujantys sunkvežimiai.
„Buvome susitikę su to terminalo, kurio teritoriją Uosto direkcija išnuomojo, vadovais. Klausėme jų, ar tikrai jų vystomai veiklai ši vieta yra tinkamiausia? Atsakyta, kad taip, nes vieta arti terminalo, nes jie išsikrauna konteinerius, kuriais atvyksta ir automobiliai. Aš jų paklausiau, kaip jie atvažiuoja į „Klaipėdos Smeltės“ terminalą, kuris yra už 50 metrų nuo jų. Na, ir prasidėjo, jie važinėja didžiausiais ratais. Ar tikrai verta tą garbės ratą per miesto mikrorajonus sukti?“ – klausė A. Kamarauskas.
Jis pastebėjo, kad kiekvieno konteinerio vežiojimas miesto gatvėmis papildomai apkrauna eismo srautus, teršiamas oras, o naudos miestas iš to negauna.
„Ar čia racionalu? Tokią veiklą galima vystyti ir už miesto. Išvežei konteinerį, susitvarkei, ir viskas. Dažniausiai šiais konteineriais atvyksta automobiliai, dar jiems reikia paskui išvažinėti miesto gatvėmis“, – pastebėjo A. Kamarauskas.
Gyvena gatvėse
Gyventojai pastebi, kad uostamiesčio gatvės yra virtusios ir sunkvežimių vairuotojų gyvenimo stovyklomis.
Vairuotojai, įsitaisę miesto gatvelėse ir aikštelėse, ne tik miega, jie gaminasi valgį, net ir skalbiasi rūbus.
Miesto valdžia šį klausimą ketina kelti artimiausiame uosto tarybos posėdyje.
„Turėtų būti vadinamasis sausumos uostas netoli miesto. Ten vairuotojai galėtų sustoti, pailsėti, nusiprausti ir pavalgyti. Galėtų būti informacinė sistema, kuri parodytų, kad po pusvalandžio konkreti mašina galės būti įleista į vienos ar kitos kompanijos teritoriją. O dabar vairuotojai po dvi ar tris dienas tiesiog gyvena gatvėje“, – tikino A. Kamarauskas.
Vicemeras akcentavo, kad sunkvežimių vairuotojų buities problemos neturi būti užmestos miestui.
„Tai ne miesto, o uosto kompanijų problema. Kai imi skaičiuoti, kokia nauda miestui, paaiškėjo, kad – jokios naudos. Negalima visko sukrauti ant miesto pečių. O pietinio išvažiavimo klausimas yra jau net ne miesto, o valstybės problema“, – pastebėjo A. Kamarauskas.
