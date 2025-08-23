Maldos ir giesmės – besiilsintiems Skulptūrų parko kapinėse

Prieš renginį ant suoliukų Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje sėdėjo ir giesmių, kurias atliko Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“, repeticijos klausėsi apie dešimt klaipėdiečių. Nespėjus renginiui oficialiai prasidėti, iš dangaus pasipylė lietus, tad svečiai buvo kviečiami į Tautinių kultūrų centrą.
Šio centro salė prisipildė akimirksniu. Organizatoriams teko nešti papildomų suoliukų, kad visi turėtų kur atsisėsti.
Giesmių koncertą ir kapinių šventę „O, gražus dangau“ sveikinimo žodžiu pradėjo Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Reincholdas Moras, kuris taip pat ragino visus ne tik stebėti renginį, bet ir jame dalyvauti, giedant giesmes bei kartu meldžiantis.
Kiekvienam atėjusiajam buvo duotas lankstinukas su šventės programa, joje – atspausdintos giesmės.
„Susirinkome giesmei, maldai, Dievo žodžio klausymui. Yra ir kita proga – šiandien minimas Baltijos kelias, kai 1989-aisiais rugpjūčio 23-iąją, minint Molotovo-Ribentropo paktą, Europa buvo padalinta į kelias dalis – Vokietijos ir Rusijos. Šio pakto pasekmes išgyveno ir lietuvių tauta, ir Klaipėdos krašto žmonės, ypač karo ir pokario metu. Iš tikrųjų neliko senųjų šio krašto žmonių, liko tik vienetai, neliko ir daugelio bažnyčių, jų parapijiečių. Liko tik kapinės, bet kokios jos? Šios miesto kapinės parodo, kaip pokario žmonės vertino istoriją ir praeitį. Važiuojant po Klaipėdos kraštą matysite ne vienas kapines, kuriose viskas sunaikinta, likę tik ženklas, kad čia buvo kapinės. Visi kryžiai nulaužyti, paminklai sudaužyti arba pavogti. Skurdi ir liūdna yra mūsų krašto istorija. Šiandien mes bandome atkurti vieną ar kitą žymaus žmogaus poilsio vietą, tačiau daugumos čia besiilsinčių žmonių poilsio vietos turbūt niekas neatras“, – pamaldų metu kalbėjo R. Moras.
Jis taip pasidalino, kad Skulptūrų parko kapinėse ilsisi ir jo giminaičiai, tačiau tikslios jų poilsio vietos jis neatsimena.
„Viskas yra nušluota nuo paviršiaus. Tačiau Dievo akyse visi vardai yra žinomi. Mums, likusiai mažajai kaimenei, kurių tėvai, protėviai čia gyveno, yra skaudu tai prisiminti, tačiau evangelijos pagal Luką 12 skyriaus ištrauka yra viltinga ir paguodžianti, tai – paguodos žodis visiems tikintiesiems ir visais laikais“, – sakė R. Moras.
Tarp maldų skambėjo ansamblio „Adoremus“ atliekamos giesmės, o pasibaigus pamaldoms klaipėdiečiai buvo raginami pasilikti ir pasivaišinti pyragu bei karšta kava.
Renginį organizavo Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ir Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė.
