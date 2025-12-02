Ministerija dar kartą imasi Klaipėdos dramos teatro vadovo paieškų

„Klaipėdos dramos teatras – tai ne tik uostamiesčio kultūros širdis, bet ir svarbus visos šalies scenos meno bastionas Vakarų Lietuvoje. Ieškome tokio vadovo, kuris gebėtų derinti pagarbą gilioms teatro tradicijoms su šiuolaikiškumu, pasižymėtų ambicingu požiūriu į kūrybą ir vadybą, plėtotų atvirą ir Klaipėdos bendruomenėje aktyvią organizaciją“, – antradienį išplatintame pranešime sakė viceministras Matas Drukteinis.
„Tikimės, kad konkurso laimėtojas išnaudos teatro potencialą, plėtos glaudų ryšį su auditorijomis ir užtikrins repertuaro aktualumą tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekste“, – teigė jis.
Kaip skelbia ministerija, dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki gruodžio 19 dienos, komisija kandidatus vertins iki kitų metų vasario pradžios.
Kaip skelbė BNS, praeitas vadovo konkursas vyko rugsėjo 16 dieną, tačiau teatro direktorius nebuvo išrinktas, nes nė vienas iš keturių pretendentų nesurinko būtino pereinamojo balo.
Klaipėdos dramos teatrui nuo 2015-ųjų vadovauja Tomas Juočys, jis šiame teatre yra dirbęs ir vadovo pavaduotoju bei kultūros projektų vadovu.
BNS žiniomis, T. Juočys dalyvavo Nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus atrankoje.
Klaipėdos dramos teatro vadovo kadencija trunka penkerius metus.
