Obuolių šiemet nebus

Tauralaukyje įsikūrusios sulčių spaudyklos savininkė Rita Kučinskienė tikino, kad tokių prastų metų dar neregėjo.
„Labai prasti metai, dar tokių nesame matę. Šiemet sulčių niekas nespaudžia. Vežė tik labai minimaliai. Dėl tiek net aparatų įjungti neverta“, – tikino moteris.
Aplink Klaipėdą yra net kelios sulčių spaudyklos ir visose jose – liūdnos nuotaikos.
„Teko girdėti, kad kolegos Kretingoje ir Rimkuose užsidarė, vos atsidarę. Nebuvo klientų“, – pasakojo moteris.
Mums paukščiai obuolius išlesė. Dar nebuvau mačiusi, kad taip masiškai paukščiai obuolius išlestų.
R. Kučinskienė paaiškino, kad apie prastą derlių buvo galima numanyti dar pavasarį.
„Labai nušalo obelys. Kitiems labai pūva vaisiai. O mums paukščiai obuolius išlesė. Dar nebuvau mačiusi, kad taip masiškai paukščiai obuolius išlestų. Po pusę obuolio išlesa, o jis paskui ir supūva. Aš pati savo sode tai pastebėjau“, – pasakojo klaipėdietė.
Dėl drėgmės šiemet kentėjo ne tik sodininkai. Prasto derliaus baiminasi ir žemdirbiai.
„Dėl drėgmės, matyt, sodus puolė grybinės ligos. Vienas žmogus pasakojo, kad iš 40 obelų sodo priskynė vos vieną maišelį obuolių. Tragedija. Labai blogi metai“, – pastebėjo R. Kučinskienė.
Nuo drėgmės kentėjo ne tik pajūrio kraštas. Liūtys skandino visą Lietuvą, tad prastas obuolių derlius bus visoje šalyje.
„Tos obelys, kurios mezgė vaisius, išaugino mažus ir dėmėtus obuolius. Pažįstami Vievyje turi spaudyklą ir jie minėjo, kad tas pats ir pas juos, obuolių nėra“, – pastebėjo R. Kučinskienė.
