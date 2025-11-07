Paaiškėjo daugiau detalių apie režisieriaus išpuolį Klaipėdos dramos teatre

Laikinai einanti Klaipėdos dramos teatro vadovės pareigas Dovilė Benetienė spaudos konferencijos metu teigė, kad gerbiant aktoriaus privatumą, nebus atskleista jo tapatybė, o kadangi konflikto metu patalpos buvo filmuojamos, medžiaga jau perduota pareigūnams.
„Įvyko tai, kas įvyko. Iki šios dienos neturime visų galimų atsakymų į klausimus, visa reikalinga informacija yra perduota institucijoms, tad nelabai galėtume atskleisti kokių nors smulkių detalių, kad nepakenktume tyrimo eigai. Gerbdami aktoriaus privatumą, jo asmens duomenys nebus viešinami. Į šį spektaklį dėjome dideles viltis, iš jo labai daug tikėjomės. Džiaugėmės kūrybine komanda, tačiau įvyko kas įvyko. Įvykio metu pati buvau teatre, reaguojama buvo nedelsiant. Buvo apklausta komanda, pasikalbėta su pačiu režisieriumi. Reaguojant į situaciją, buvo iškviesta policija užfiksuoti įvykį“, – kalbėjo D. Benetienė.
Šiuo metu nukentėjusiojo būklė esą gera, tačiau nelaimingo įvykio vakarą aktorius vis dėlto buvo nugabentas į priimamąjį apžiūrai.
„Policiją iškviečiau aš. Tai buvo ne tik mano, bet ir komandos sprendimas. Buvo, kaip bebūtų, atlikti fiziniai veiksmai mūsų kolegos atžvilgiu. Buvo sureaguota, manau, tinkamai. Visa įvykio medžiaga perduota policijai. Konkretesnių detalių neatskleisime. Šiuo metu jo fizinė būklė gera, tačiau didelis psichologinis sukrėtimas. Buvo vykta į priimamąjį, tiesiog būklės įvertinimui“, – pasakojo D. Benetienė.
