Paaiškėjo daugiau detalių apie režisieriaus išpuolį Klaipėdos dramos teatre

2025-11-07 13:43
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdos dramos teatre įvykus konfliktui tarp režisieriaus ir smurtą nuo jo patyrusio aktoriaus, nuspręsta Williamo Shakespeare’o „Ričardas III“ spektaklio premjeros žiūrovams vis dėlto nerodyti. Tačiau bent dalį to, kas jau sukurta, pamatyti galimybę klaipėdiečiai turės. Policija tikslina įvykio aplinkybes, todėl kas konkrečiai nutiko konflikto metu, neatskleidžiama.

Dovilė Benetienė Režisierius Artūras Areima

Laikinai einanti Klaipėdos dramos teatro vadovės pareigas Dovilė Benetienė spaudos konferencijos metu teigė, kad gerbiant aktoriaus privatumą, nebus atskleista jo tapatybė, o kadangi konflikto metu patalpos buvo filmuojamos, medžiaga jau perduota pareigūnams.

I. Kiseliovaitės nuotr.

„Įvyko tai, kas įvyko. Iki šios dienos neturime visų galimų atsakymų į klausimus, visa reikalinga informacija yra perduota institucijoms, tad nelabai galėtume atskleisti kokių nors smulkių detalių, kad nepakenktume tyrimo eigai. Gerbdami aktoriaus privatumą, jo asmens duomenys nebus viešinami. Į šį spektaklį dėjome dideles viltis, iš jo labai daug tikėjomės. Džiaugėmės kūrybine komanda, tačiau įvyko kas įvyko. Įvykio metu pati buvau teatre, reaguojama buvo nedelsiant. Buvo apklausta komanda, pasikalbėta su pačiu režisieriumi. Reaguojant į situaciją, buvo iškviesta policija užfiksuoti įvykį“, – kalbėjo D. Benetienė.

Šiuo metu nukentėjusiojo būklė esą gera, tačiau nelaimingo įvykio vakarą aktorius vis dėlto buvo nugabentas į priimamąjį apžiūrai.

Dovilė Benetienė
Dovilė Benetienė / I. Kiseliovaitės nuotr.

„Policiją iškviečiau aš. Tai buvo ne tik mano, bet ir komandos sprendimas. Buvo, kaip bebūtų, atlikti fiziniai veiksmai mūsų kolegos atžvilgiu. Buvo sureaguota, manau, tinkamai. Visa įvykio medžiaga perduota policijai. Konkretesnių detalių neatskleisime. Šiuo metu jo fizinė būklė gera, tačiau didelis psichologinis sukrėtimas. Buvo vykta į priimamąjį, tiesiog būklės įvertinimui“, – pasakojo D. Benetienė.

 

Šiame straipsnyje:
konfliktas
aktorius
režisierius
smurtas
fizinis smurtas
smūgiavo
Klaipėdos dramos teatras
spektaklis
premjera
repeticija

Va va
Vat Jums ir kultūūūūra. O kiek galimqi parūko pageria
0
0
krabas
Kišti į kamerą nusikaltėlį.
1
0
Laužtuvas
O pakrauti malkų tam kavianskui neišeina? Gal jam bilietą į traukinį nupirkti?
2
0
