Skandalas Klaipėdos teatre: repeticijoje kilo fizinis konfliktas tarp režisieriaus ir aktoriaus

Pirmą kartą Klaipėdos dramos teatre spektaklį statantis režisierius Artūras Areima likus kelioms savaitėms iki premjeros teigė, kad „Šis teatras šiuo metu – vienas stipriausių teatrų Lietuvoje, nebijantis drąsių kūrinių naujiems procesams, tai teatras, atviras iššūkiams, nesislepiantis po saugumo kaukėmis ir nesiekiantis savo repertuaro užpildyti lengvai parduodamais spektakliais. Norint į sceną atvesti W. Shakespeareʼo „Ričardą III“, būtent tokio teatro ir reikia“.
Kartu režisierius pažymėjo, kad šioje pjesėje matoma, kaip valdžia gimsta iš žmonių tylos, iš jų noro tikėti paprastesnėmis tiesomis, iš jų baimės pasakyti „ne“.
Matyt, kūrybinis procesas ir artėjant premjerai didėjanti įtampa pertempė kūrėjų vidines stygas.
Trečiadienį po 18 val. į Klaipėdos dramos teatrą buvo iškviesta policija. Priežastis – tarp režisieriaus ir aktoriaus kilęs konfliktas. Nukentėjusiuoju įvardijamas aktorius, tačiau jis atsisakė rašyti pareiškimą, todėl ikiteisminis tyrimas nepradėtas, tačiau medžiagą apie konfliktą pareigūnai dar renka. Aktoriaus pavardė neįvardijama.
Teatro išplatintame pranešime rašoma, kad režisierius šio konflikto metu panaudojo fizinę agresiją.
Repeticija buvo nedelsiant sustabdyta.
„Repeticija buvo nedelsiant sustabdyta. Aktoriaus fizinė būklė gera, jis patyrė psichologinį sukrėtimą“, – tvirtino teatro atstovai.
„Klaipėdos dramos teatras griežtai netoleruoja bet kokių agresijos apraiškų, tad darbas su režisieriumi yra nutraukiamas. Spektaklio premjera, numatyta ateinančią savaitę, lapkričio 13, 14, 15 dienomis neįvyks. Dėl bilietų grąžinimo informuosime artimiausiu metu“, – rašoma teatro pranešime spaudai.
Tai buvo ilgai laukta koprodukcija su AAT teatru. Šiuo metu sprendžiamas tolimesnis šio spektaklio likimas.
