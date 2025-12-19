Pajūryje – įtartinas radinys

Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas pranešė, kad daiktas, panašus į sprogmenį, buvo aptiktas pajūryje, ties Nemirseta.
„Gavus pranešimą apie į sprogmenį panašų objektą buvo aktyvuota budinti narų išminuotojų grupė. Nustatyta, kad rastas daiktas – Lenkijos gamybos jūrinis dūminis užtaisas „MDSz“. Užtaisas buvo jau išdegęs, nepavojingas. Užtaisas pašalintas iš paplūdimio“, – pranešė batalionas.
Kariškiai priminė, kad pastebėjus į sprogmenis ar kitus pavojingus daiktus panašius objektus prie jų nereikėtų artintis.
Jokiu būdu tokių daiktų patariama neliesti, apie radinį nedelsiant prašoma pranešti bendruoju pagalbos telefono numeriu.
