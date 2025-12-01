Palangoje atidarytas stintų valgymo sezonas

Nuotraukomis iš sezono atidarymo bei džiugia nuotaika socialinėje erdvėje dalijosi Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
„Šiandien kartu su kitais Stintų ordino riteriais oficialiai pradėjome Stintų valgymo sezoną, tad J. Basanavičiaus gatvėje jau pasklido šios agurkais kvepiančios žuvelės aromatas.
Pasikvietėme ir žurnalistus – norėjome juos ne tik pavaišinti šviežiomis, ką tik iškeptomis stintomis, bet ir priminti apie artėjantį žvejišką festivalį „Palangos stinta“, kuris vyks vasario 6–8 dienomis.
Besirengdami šiai šventei, Stintų ordino riteriai visus metus suko galvą, svarstydami, kuo gi šįkart galėtų nustebinti kurorto svečius, atvyksiančius į jau 23 kartą rengiamą žvejišką festivalį.
Žinoma, miltuose apvoliota ir iškepta stinta, patiekta su ką tik išvirtomis, karštomis bulvėmis – patiekalas, be kurio neįsivaizduojama Stintų šventė. Populiarumo niekad nepraranda ir vytinta, marinuota stinta, stintienė.
Tačiau, kaip ir kasmet, Stintų ordino riteriai pasiūlys ir naujovių. Kokių? Pavyzdžiui, kepta stinta su marinuotomis bulvėmis arba tiesiog... stintainis. Šiandien paragavome – tikrai gardu.
Tad vasario pradžioje vyksiančioje Stintų šventėje bus tikrai skanu ir linksma“, – pasakojo Š. Vaitkus.
Naujausi komentarai