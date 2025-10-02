Palangoje – festivalis senjorams

Šiemet festivalis siūlo daugiau nei šimtą renginių: ryto mankštas, jogą, susitikimus su žinomais žmonėmis, filmų peržiūras, ekskursijas, šachmatų turnyrus, koncertus ir t. t.
Palangos viešbučiai senjorams šio festivalio proga taiko specialias nuolaidas, o kavinės – išskirtinius dienos pietų pasiūlymus.
Judėjimas taip pat yra vienas svarbiausių senjorų savaitės akcentų. Kiekvieną rytą Palangos sporto centro treneriai veda jogą ir sveikatingumo mankštas, baseine vyksta kineziterapijos užsiėmimai vandenyje, o pėsčiųjų žygiai kviečia atrasti mažiau pažintas kurorto vietas.
Kurhauzo salėje ir koncertų salėje vyksta paskaitos ir pokalbiai apie sveikatą, laimę bei ilgaamžiškumą. Populiarūs ir kino seansai – per dieną vyksta net keletas, tarp jų – kino klasika „Velnio nuotaka“ ir naujesni kūriniai, tokie kaip „Nova Lituania“ ar „Kai apkabinsiu tave“.
Vakare tvyro visai kita atmosfera: šokiai „Močiučių restorane“, pirties programos „Sūrus garas“ ar „Aromatinė terapija“. Senjorus džiugino ir dainininkas Kastytis Kerbedis.
Organizatorių teigimu, pernai festivalyje apsilankė daugiau nei 16 tūkst. dalyvių, todėl tikimasi, kad ir šiemet senjorai aktyviai dalyvaus.
Naujausi komentarai