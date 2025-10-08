Palangoje – kosminis šuolis į priekį

Kaip skelbė Š. Vaitkus, į infrastruktūrą investuotas ne vienas milijonas eurų.
„Rekonstruotas miesto stadionas jau gavo tarptautinį sertifikatą, leidžiantį čia rengti varžybas ir čempionatus. Dabar tai – vienas moderniausių stadionų Lietuvoje!
Savivaldybė taip pat finansavo padelio aikštyno ir pikebolo aikščių statybą – projektas jau įgyvendintas.
Atidarytas naujas Baltijos mokyklos sporto kompleksas – su dirbtine futbolo danga, krepšinio, tinklinio aikštėmis ir treniruokliais, pritaikytais neįgaliesiems.
Baigta ir Senosios gimnazijos stadiono rekonstrukcija, o netrukus bus užbaigta ir V. Jurgučio progimnazijos stadiono rekonstrukcija. Rekonstruojama ir Šventosios mokyklos sporto salė.
Palanga taip pat pasirengė atvirų teniso kortų projektą ir jau turi statybos leidimą – turėsime modernius teniso kortus!
O dar šį mėnesį duris atvers uždari teniso kortai su sporto salėmis, pirtimi, įgyvendinti privačiomis investicijomis kartu su „Norfa“ prekybos centru“, – vardijo Palangos meras.
Š. Vaitkus padėkas skyrė „Norfos“ savininkui bei miesto tarybai ir administracijai – už sunkų, bet prasmingą darbą.
„Kuriame Palangos sėkmės istoriją kartu. Ir kai pamatai, kiek daug šiemet nuveikta sportui, supranti, kad tai tiesiog kosmosas“, – teigė meras.
