Perkama meilė keičia veidą: tai virto verslu

Per pusmetį – penki skundai
Klaipėdos policijos atstovai patikino, kad iš klaipėdiečių apie prostitutes ir parsiduodančius vyrus pranešimų gaunama retai. Per pusmetį apie tai pranešta vos penkis kartus.
Kur būstus nuomojasi perkamos meilės darbininkai, pareigūnams žinoma, policininkai stengiasi juose apsilankyti.
Klaipėdoje seksualinės paslaugos teikiamos daugiabučiuose namuose išsinuomotuose būstuose. Šio verslo atstovai nesirenka kurio nors konkretaus mikrorajono, o nuomos kainos jų nebaugina.
Dažniausiai tai yra trumpalaikei nuomai skirti butai.
Pareigūnai bendrauja su tokių būstų savininkais, klausia, ar jie žino, kam išnuomojami būstai. Dažniausias atsakas – šeimininkai bendrauja su nuomininkais tik internetu ir asmeniškai jų nepažįsta.
Surinktą medžiagą apie prostitucijai išnuomojamus butus pareigūnai perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Šios tarnybos darbuotojai patikrina, ar mokesčiai mokami, ar būstai nuomojami teisėtai ir sąžiningai deklaruojant gautas pajamas.
Ne nusikaltimas, bet baudžia
„Kai yra paklausa, yra ir pasiūla“, – teigė nenorėjęs būti įvardintas pareigūnas.
Už prostituciją Lietuvoje vis dar taikomos administracinės poveikio priemonės, bet prostitucija mūsų šalyje jau seniai nebėra kriminalinis nusikaltimas.
Tiek seksualinių paslaugų teikėjai, tiek jų klientai pagauti pirmą kartą baudžiami nuo 90 iki 140 eurų bauda, o jei per metus įkliūva antrą kartą, bauda išauga ir gali siekti 300 eurų.
Tokios baudos prostitučių negąsdina. Jos sumokamos nedelsiant.
Apie seksualinių paslaugų teikėjus pareigūnai informaciją gauna socialiniuose tinkluose, randa interneto platybėse.
Konkretūs adresai paaiškėja tada, kai pareigūnai, apsimetę klientais, susisiekia su paslaugą siūlančiais asmenimis.
Paprastai bendraujama per interneto programėles („WhatsApp“, „Telegram“ ir kitas), neišduodančias pokalbio dalyvio asmens.
Bendraujant šiuo būdu iš anksto aptariama, kokių paslaugų klientas norėtų, nuo to priklauso ir kaina.
Dominuoja atvykėlės
Šiemet nuo metų pradžios pareigūnai Klaipėdoje nustatė 54 pažeidimus, susijusius su seksualinių paslaugų teikimu. Šeši asmenys nubausti už tai, kad naudojosi prostitučių paslaugomis.
Kelios moterys per trumpą laiką buvo nubaustos kelis kartus.
Pastaruoju metu vietinės itin retai nutveriamos besiverčiančios perkama meile. Per pastarąjį pusmetį nubaustos tik trys mūsų šalies pilietės.
Prieš kelerius metus Klaipėdoje darbavosi nemažai baltarusių, bet pastaruoju metu jų čia nebėra. Ko gero, šios šalies moterys susiduria su problema įvažiuoti į mūsų šalį.
Į Klaipėdą atvyksta užsidirbti rusės, bet ne iš Rusijos, o tos, kurios yra įgijusios leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Neretai šios moterys nuolatinę gyvenimo vietą nurodo Kipre ar kitose pietinės Europos šalyse.
Pasirodo, perkamos meilės atstovės važinėja po visą Europą. Atvykusios į Klaipėdą, jos čia pasidarbuoja savaitę ar kiek ilgėliau, tada važiuoja į kitus mūsų šalies miestus ir keliauja toliau, į kitas Europos šalis.
Paklaustos, kodėl verčiasi tokiu verslu, moterys, lyg susitarusios, kartoja tą patį: „Noriu greitai užsidirbti.“
Didžioji dalis merginų, šiuo metu Klaipėdoje besiverčiančių prostitucija, pasak pareigūnų, yra iš Ukrainos.
Klaipėdoje uždarbiauja ir prostitučių iš Venesuelos bei Kolumbijos.
Seksualines paslaugas teikiančių moterų amžius – nuo 25 iki 50 metų.
Ypatingų poreikių turintiems vyrams savo paslaugas teikia keli Klaipėdoje apsilankantys transvestitai – vyrai, mėgdžiojantys moteris.
Būtent jie dažniausiai būna atvykėliai iš Lotynų Amerikos. Tai reiškia, kad poreikis tokių asmenų paslaugoms Klaipėdoje taip pat yra.
Pareigūnų žiniomis, prostitučių paslaugos už pusvalandį kainuoja nuo 35 iki 50 eurų, už valandą – dukart tiek. Kaina priklauso nuo paslaugos ypatumų.
Transseksualų paslaugos vertinamos kur kas brangiau, jiems už pusvalandį sumokama 100 ir daugiau eurų.
Kol kas pareigūnai nėra nustatę vyrų, kurie už pinigus tenkintų moterų seksualinius poreikius. Policininkai spėlioja, gal tokie ne taip viešai siūlosi, juos susekti sudėtingiau.
Klientas grasino peiliu
„Pats bendravau su daugeliu ukrainiečių merginų bei atvykėlių iš kitų šalių. Jos nėra nei išsigandusios, nei sutrikusios. Mums svarbu išsiaiškinti, ar tai nėra prekybos žmonėmis atvejai, kad nebūtų prievartos. Kažko panašaus nustatyti nepavyko arba tokių atvejų itin mažai. Kad būtų baudžiama už prekybą žmonėmis, turi būti įrodytas darytas poveikis merginoms arba jos turi būti įtikintos verstis tokia veikla. Akivaizdu, kad jos pačios ieškosi tokio pragyvenimo šaltinio, pačios suranda galimybes tuo verstis, per drauges sužino, kaip susirasti butus, pasiskelbti apie savo veiklą“, – pasakojo pareigūnas.
Kartais vyrai naudojasi tuo, kad moterys teikia nelegalias paslaugas, ir jas nuskriaudžia.
Neseniai klientas pagrasino peiliu ir merginą apiplėšė – atėmė jos telefoną. Tuo metu bute buvo jos likimo draugės, jos paprašė policininkų pagalbos.
Vyras greitai buvo nustatytas, paaiškėjo, kad jis buvo nuskriaudęs ir kitų tuo pačiu verslu užsiimančių merginų.
Pareigūnai – ne kunigai
Kaimynai apie neteisėtą veiklą išnuomotuose butuose įtaria matydami dažnai užsukančius vis kitus vyrus. Pastaruoju metu skundų apie triukšmą tokiuose butuose nesulaukiama.
Tiesa, pranešdami apie įtarimus, kad kaimynystėje darbuojasi prostitutės, klaipėdiečiai be kitų argumentų kartais nurodo girdintys pornografinius filmus primenančius garsus.
Kaip pasakojo pareigūnai, klientai paprastai nori likti nepastebėti, todėl stengiasi neatkreipti į save dėmesio.
Pasirodo, dažniausiai perkamos meilės klientai ateina į tokius butus dienos metu, maždaug nuo 11 iki 16 valandos. Seksualines paslaugas teikiančios moterys naktimis nedirba. Joms užtenka dieną gaunamo uždarbio.
Vedę vyrai skuba pasimėgauti perkama meile darbo dienos metu. Tarp klientų – ne tik klaipėdiečiai, bet ir čia gyvenantys bei dirbantys atvykėliai. Dažniausiai tai būna 22–45 metų vyrai.
Pareigūnai paprastai nesigilina, kodėl vyrai lankosi pas parsiduodančias merginas, jie teigia nesantys kunigai ir suaugusių žmonių neauklėja. Prostitučių klientai dažniausiai kartoja tą patį – tiesiog norėjo pabandyti.
Šie vyrai paprastai baudžiami jau po to, kai pasinaudoja paslaugomis. Juos čia užtinka taip pat klientais apsimetę pareigūnai.
Pinigai – tėvų operacijoms
Kai kurios šių moterų turi vaikų, bet jie paprastai būna likę tėvynėje, gyvena su seneliais ar kitais giminaičiais. Prostitučių nuomojamuose butuose pastaruoju metu pareigūnai vaikų nerado.
Paklaustos, kodėl verčiasi tokiu verslu, moterys, lyg susitarusios, kartoja tą patį: „Noriu greitai užsidirbti, nes pinigų reikia tėvų operacijoms.“
Policininkai, kuriems tenka apsimesti klientais bei lankytis prostitučių nuomojamuose butuose, baisisi netvarka ir nemaloniais kvapais.
Ko gero, tai, kad jos nesistengia palaikyti tvarkos ir estetiškos aplinkos, byloja, kad šioms moterims netrūksta klientų.
„Esu klausęs, kodėl nuo karo bėgančios merginos prostitucija užsiima Lietuvoje, nors gyvena Lenkijoje. Pasirodo, nemažai šio verslo atstovių Lenkijoje turi legalų darbą, bet pasiima neapmokamų atostogų ir važiuoja pas mus. Šių moterų teigimu, Lietuvoje klientai draugiškesni nei Latvijoje ar Estijoje. Gali būti, kad mūsų kaimynai, kaip ir lenkai, netoleruoja rusakalbių“, – svarstė pareigūnas.
Atrodo, kad sąvadautojų, kurie pasiimdavo didesniąją moterų uždarbio dalį ir jėga bei šantažu versdavo jas dirbti, nebėra. Merginų pagalbininkai dažniau imasi operatorių, vadybininkų vaidmens.
Susijusių su prostitucija rimtų nusikaltimų tyrimų pastaruoju metu Klaipėdoje nepradėta.
