„Pikaso“ ir „Man-go“ siunčia jautrią žinutę: mums šie metai buvo itin skaudūs

Daina „Krantas“ yra antrasis itin populiarių Lietuvos pop muzikos grupių „Pikaso“ ir „Man-go“ bendras muzikinis kūrinys. Prieš 8-is metus abi grupės kartu išleido dainą „Nusinešk mane“, kuri šiandien „Youtube“ platformoje jau yra surinkusi daugiau nei 4 mln. peržiūrų.
Naujasis „Pikaso“ ir „Man-go“ muzikinis kūrinys „Krantas“ – tai romantiška muzikinė istorija, pasakojanti apie dviejų žmonių ypatingą ryšį, kuris visuomet tampa saugiu prieglobsčiu po įvairių gyvenimo audrų ir negandų.
Kaip teigia grupės „Pikaso“ nariai, ypatingas ryšys juos daugelį metų sieja ir su grupės „Man-go“ merginomis.
„Mūsų duetas su grupe „Man-go“ yra neatsitiktinis. Mus sieja ilgametė kolegiška draugystė. Mes dažnai su šypsena netgi vadiname jas sesėmis, nes mūsų santykiai su šia grupe turi itin ilgą istoriją“, – teigia grupės „Pikaso“ narys Rokas.
Grupes „Man-go“ ir „Pikaso“ sieja ir tai, jog prieš daugiau nei du dešimtmečius jos buvo suburtos garsių Lietuvos muzikos prodiuserių Mindaugo ir Gintaro Bendžių iniciatyva. Broliai Bendžiai rūpinosi „Pikaso“ ir „Man-go“ veikla visą grupių gyvavimo laikotarpį. Šie metai buvo itin skaudūs abiem grupėm, nes jos neteko vieno iš savo ilgamečių globėjų Gintaro Bendžiaus, kuris šį pavasarį tragiškomis aplinkybėmis žuvo Norvegijoje.
Pagerbiant G. Bendžiaus atminimą, „Pikaso“ ir „Man-go“ naujos dainos „Krantas“ vizualizaciją lydi jautrūs simboliniai akcentai.
„Mums šie metai buvo itin skaudūs, todėl neatsitiktinai dainos „Krantas“ vizualizacija yra juodai balta. Tai yra gedulo ir mūsų pagarbos simbolis tragiškai žuvusiam mūsų grupių įkūrėjui, geram draugui ir prodiuseriui Gintarui Bendžiui. Taip pat vizualizacijoje įmažinti ir išskirtinio grožio Klaipėdos pajūrio vaizdai. Kaip sakydavo pats Gintaras, Klaipėda jam buvo ne tik jo gyvenimo miestas, bet ir meilė visam gyvenimui“, –teigia grupės „Pikaso“ narys Haroldas.
„Pikaso“ ir „Man-go“ daina „Krantas“:
Naujausi komentarai