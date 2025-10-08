Pirmojo kariljono varpai – Olandijoje

Darbus planuojama baigti iki 2026 m. vidurio. Sugrįžę į Klaipėdą varpai bus sumontuoti senojo dujų fabriko antrajame gasholderyje, kuriame šiuo metu vyksta naujos koncertų salės „Garsų saugykla“ įrengimo darbai.
Varpų atkūrimas vykdomas klaipėdiečių Augustino Jankevičiaus, fondo „Augustus“ direktoriaus, kuruojančio kariljono varpų atkūrimo projektą Arvydo Urbio ir Klaipėdos savivaldybės iniciatyva.
Pasak A. Urbio, šį mėnesį planuojama pradėti tvarkyti būsimos koncertų salės „Garsų saugykla“ vidų, o salė lankytojams veikiausiai bus atverta 2026-aisiais.
„Trūksta aštuonių varpų, o visi 40 bus restauruoti. Istorija tokia: kariljoną gavome dovanų pačioje socializmo pabaigoje. Jį padovanojo, bet instrumentas nebuvo iki galo suderintas. Mūsų kariljonistai taip supyko, kad šį kariljoną išbrokavo, ir miesto paprašė, kad būtų nupirktas naujas. Vėliau pradėjome bendrauti su ta pačia kompanija, kuri vertino ir tikrino kariljoną dar 2006–2007 m., kai vyko keitimo darbai. Jie patvirtino, kad pirmąjį kariljoną galima visiškai suderinti ir prikelti naujam gyvenimui – tereikia atlikti tam tikras derinimo procedūras“, – pasakojo A. Urbis.
Pasak jo, norint patikrinti kiekvieno varpo skambesį ir jį tinkamai koreguoti, priderinant prie bendro skambėjimo, naudojama speciali įranga.
„Visi esami varpai bus restauruoti ir suderinti, be to, bus pagamintas naujas grojimo mechanizmas. Reikia atkurti aštuonis dingusius varpus: šeši buvo pavogti, o du padovanoti kitoms savivaldybėms, mums nepavyko jų susigrąžinti“, – sakė A. Urbis.
A. Urbis pasidalijo ir keliais istoriniais faktais.
1984–1985 m. garsaus kariljonų meistro Franzo Peterio Schillerio pagamintą kūrinį tuometė Rytų Vokietija padovanojo Klaipėdos miestui. Kariljonas 1987 m. buvo sumontuotas senojo pašto bokšte, o 2007 m. išmontuotas.
Klaipėdos pašto bokšte pirmą kartą kariljonas suskambo 1987 m. lapkričio 13 d.
Klaipėdos kariljoną sudarė 48 chromatiškai suderinti varpai, keturių oktavų klaviatūra. Didžiausias varpas svėrė 900 kg, mažiausias – 15 kg. Varpai, nulieti iš specialaus bronzos lydinio, skambėjo skaidriai ir sodriai. Ant jų buvo išlieta Klaipėdos simbolika.
2006 m. olandų varpų liejykloje „Royal Eijsbouts“ buvo pagamintas naujas (antrasis) Klaipėdos miesto kariljonas, kuris 2007 m. pakeitė pirmąjį.
