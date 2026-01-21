Po vidinio tyrimo dėl naujagimio paėmimo Klaipėdoje: vaiko teisių gynėjų elgesys buvo netinkamas

Pasak tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės, tyrimas pradėtas vykdyti nedelsiant po įvykio, o šiuo metu yra baigtas.
„Tyrimo metu dar kartą detaliai peržiūrėjome visą turimą medžiagą, vaizdo įrašus, įvertinome kolegų elgesį, informacijos pateikimą ir bendravimą. Atlikus vidinį tyrimą, radome veiklos trūkumų ir jau ėmėmės veiksmų, kad pagerintume klientų aptarnavimą ateityje. Nustatyta, kad kai kurių darbuotojų bendravimui pritrūko profesionalumo ir empatijos, žmonėms buvo nepakankamai aiškiai paaiškintos procedūros, vaiko teisių gynėjų veiksmai ir atvykimo pagrindas. Toks elgesys neatitinka vaiko teisių gynėjų etikos kodekso bei klientų aptarnavimo standartų“, — Eltai sakė I. Skuodienė.
Nustatyta, kad kai kurių darbuotojų bendravimui pritrūko profesionalumo ir empatijos.
VVTAIĮT vadovės teigimu, nors tokie vidiniai tyrimai vaiko teisių gynėjams nėra naujiena, kiekvienas jų iš naujo primena atsakomybės svarbą, kelia pagrįstą susirūpinimą ir skatina imtis kryptingų veiksmų. Pasak I. Skuodienės, tai galimybė tobulinti teikiamas paslaugas taip, kad jos kuo geriau atlieptų vaiko teisių gynėjų puoselėjamas vertybes, profesinius principus ir aukščiausius veiklos standartus.
„Tad visi darbuotojai dar kartą išklausys mokymus, skirtus stiprinti profesinius ir emocinio valdymo įgūdžius, taip pat skubiai dar kartą organizuosime darbuotojams klientų aptarnavimo mokymus, siekiant stiprinti informacijos perdavimo ir bendravimo su klientais kompetencijas. Taip pat planuojame organizuoti mokymus, diegiančius lygiavertiškumo principą, pagarbą kliento atžvilgiu, dėmesingumą klientui ir dėmesį geriausiems vaiko interesams bei įvertinsime ir kitą metodinės pagalbos, rekomendacijų bei papildomų mokymų poreikį“, — aiškino ji.
I. Skuodienė pridūrė, kad vaiko teisių gynėjai deda visas pastangas, jog tokios situacijos ateityje nepasikartotų.
Anot jos, bet kuris žmogus gali kreiptis į VVTAIĮT, jeigu mano, kad vaiko teisių gynėjas savo pareigas atliko netinkamai, pateikti skundą nurodant konkrečias aplinkybes, kurios, jo vertinimu, turėtų būti ištirtos.
Taip pat I. Skuodienė priminė, kad nuo 2024 metų pradžios visi vaiko teisių gynėjai turi teisėto darbo su vaikais kodą, t. y. QR kodą, kuris patvirtina, kad darbuotojas nėra įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus ar suaugusiuosius, ar kitus nusikaltimus.
Taip pat nuo praėjusių metų vasario mėnesio vykdami į šeimas vaiko teisių gynėjai naudoja vaizdo registratorius, o nuo šių metų įrašomi ir jų telefoniniai pokalbiai.
„Tai leidžia mums profesionaliau teikti paslaugas, užtikrinti tinkamą aptarnavimą bei objektyviau atlikti vidinius tyrimus“, — nurodė VVTAIĮT direktorė.
Primenama, kad didelį rezonansą ir pasipiktinimą visuomenėje sukėlusi naujagimio paėmimo istorija įvyko praėjusių metų lapkričio mėnesį Klaipėdos universiteto ligoninėje. Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kaip vaiko teisių apsaugos atstovai su policijos pareigūnais iš tėvų į laikinąją globą paėmė kelių parų kūdikį.
I. Suodienė tąsyk žiniasklaidai teigė, kad dėl situacijos sudėtingumo ligoninė paprašė imtis priemonių užtikrinti vaiko saugumą, o sprendimas kūdikiui suteikti laikiną globą priimtas įvertinus situaciją ir mamos sveikatos būklę. Kūdikio tėtis tuo metu sakė, kad bendradarbiauja su advokatu, o VVTAIĮT veiksmai yra neteisėti.
(be temos)