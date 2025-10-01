Prasidedant šildymo sezonui – kainų augimas: mokėsime bent 12 proc. daugiau

Įprastai šildymo sezonas Klaipėdoje pradedamas, kai tris dienas iš eilės vidutinė lauko temperatūra nekyla aukščiau 10 laipsnių šilumos.
Atsižvelgus į orų prognozes, šildymą planuojama įjungti jau kitą savaitę.
„Orų prognozės Klaipėdos mieste yra nuolat stebimos. Šią savaitę prognozuojama, kad oro temperatūra nebus aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, todėl jau formuojasi šaltasis metų laikotarpis, apibrėžtas Lietuvos Respublikos higienos norma HN 4. Atsižvelgiant į tai, nuo pirmadienio, spalio 6 d., skelbiama oficiali šildymo sezono pradžia. Šildymas įjungiamas ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat ir kitiems vartotojams, įskaitant daugiabučių namų gyventojus“, – tvirtino Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas.
Šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės institucija savo pavaldume esančioms įstaigoms, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą.
„Kada šiluma pasieks konkrečius pastatus, priklauso nuo jų administratorių. Norint, kad daugiabutyje šildymas būtų pradėtas anksčiau arba vėliau nei visame mieste paskelbtas sezonas, reikalingas daugiau nei pusės gyventojų pritarimas. Tokiu atveju klausimą reikia derinti su namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku“, – nurodė Klaipėdos savivaldybė.
Per pastaruosius trejus metus šildymo sezonas Klaipėdoje buvo pradėtas: 2024 m. – spalio 14 d., 2023 m. – spalio 18 d. ir 2022 m. – spalio 26 d.
Oficialus „Klaipėdos energijos" komentaras:
Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybė, savo pavaldume esančioms įstaigoms. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nelaukiant savivaldybės sprendimo (tam reikia kreiptis į namo administratorių ir gauti 50 proc. + 1 savininko sutikimą). Norint šildymo sezoną pradėti anksčiau, svarbu, kad daugiabutis jau būtų paruoštas šaltajam sezonui ir būtų pateiktas šilumos punkto parengties šildymo sezonui aktas. Po priimto sprendimo pradėti šildymo sezoną anksčiau, šilumos tiekėjas, šiuo atveju „Klaipėdos energija", informuojamas raštu; daugiabučiame name šildymą įjungia namo šildymo ir kašto vandens sistemos prižiūrėtojas. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.
Ateinančio šildymo sezono viduryje būsto šildymo ir karšto vandens galutinės kainos vartotojams, tikėtina, augs. Pagrindinė to priežastis – nuo 2026 m. sausio įsigaliosiantys mokestiniai pakeitimai, numatantys PVM lengvatos šildymui panaikinimą. Pagrindinių šilumos gamybos išteklių – biokuro, gamtinių dujų bei iš nepriklausomų gamintojų superkamos šilumos – kainos iki šios dienos išlieka panašios ar net mažesnės nei ankstesniais laikotarpiais, todėl kol kas rinkoje nėra akivaizdžių signalų apie kainų kilimą. Pastovioji šilumos kainos dalis, kurią sudaro nuo šilumos kiekio nepriklausančios šilumos infrastruktūros objektų išlaikymo sąnaudos, turėtų nežymiai didėti dėl darbo užmokesčio augimo ir kitų sąnaudų infliacijos bei atliktų investicijų į šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą. Vis dėlto ši dalis sudaro iki trečdalio galutinės šilumos kainos šildymo sezono metu, tad didėjimas vartotojams neturėtų būti ryškus.
Įprasto šildymo sezono pradžios mėnesio – spalio – šilumos kaina Klaipėdos ir Gargždų vartotojams šiemet nustatyta 5,90 ct/kWh be PVM ir yra kiek mažesnė lyginant su 2024 m. kaina – 5,93 ct/ kWh be PVM. Tarp 5 didžiųjų Lietuvos miestų mažiausia kaina spalio mėnesį nustatyta tik Vilniuje. Vis tik prognozuoti, kiek vartotojai mokės už būsto šildymą viso šildymo sezono metu sudėtinga – tam daugiausia įtakos turės oro sąlygos. Pernai švelnesnė žiema lėmė mažesnes sąskaitas, tačiau kitos žiemos situacija gali būti kitokia. Didelę įtaką turės ir kintamų kaštų – biokuro, dujų bei elektros žaliavų – kainų svyravimai, kurių ateityje tiksliai numatyti neįmanoma. Aišku viena – panaikinus PVM lengvatą centralizuotam šildymui, galutinė šilumos kaina vartotojams automatiškai padidės 12 proc. Tuo pat metu „Klaipėdos energija“ ateinantį šildymo sezoną sieks, kad, kiek tai priklauso nuo bendrovės pastangų, šilumos kainos išliktų artimos praėjusių metų lygiui.
