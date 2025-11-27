Prie Klaipėdos darželio-lopšelio „Ažuoliukas“ – darbuotojų piketas

Sutarties vis nesuderina
Ši protesto akcija planuojama 16.30 val. prie Mogiliovo gatvėje veikiančio vaikų darželio-lopšelio „Ąžuoliukas“.
Atrodo, kad susirinkusieji neketina rėžti garsių kalbų, o protestą reikšti tik plakatais, kuriuose prašys laikytis teisės nuostatų, nedaryti darbuotojams psichologinio spaudimo ir visiems taikyti vienodas darbo sąlygas.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė apgailestavo, kad pati negalės atvykti, nes įstaigoje, kurioje dirba, tuo metu turės dalyvauti kitame renginyje.
„Šioje įstaigoje ilgą laiką kartojasi tie patys dalykai – vykdomas psichologinis spaudimas kai kuriems darbuotojams, reikalaujama pasiaiškinti dėl kažkokių būtų ir nebūtų dalykų. Yra problemų ir dėl kolektyvinės darbo sutarties. Pateiktas vadovei projektas vis nepasirašomas, laikas tempiamas. Direktorė kabinėjasi prie bendrinių sąvokų, pavyzdžiui, prašo paaiškinti, kas yra suderinamumas. Ir tai vyksta ilgiau nei pusę metų. Derybos turi baigtis iki gruodžio 31-osios, kolektyvinę sutartį sudaro bene 10 lapų, liko tik vienas posėdis, bet nesutarta dėl svarbiausios dalies – darbo apmokėjimo sistemos. To neįmanoma padaryti, nes derybų metu direktorė tęsia laiką“, – pasakojo L. Juknienė.
Nori vienodų sąlygų
Ji pabrėžė, kad visi vadovai privalo laikytis teisės aktų, o šie numato, kad darbo apmokėjimo sistemą reikia suderinti su profsąjunga ar darbuotojų atstovais. Pasak L. Juknienės, piketu bus norima parodyti situaciją.
„Protingas įstaigos vadovas gali labai manipuliuoti, vieniems pasirodyti labai geras, tada darbuotojai neįsigilina, ar vykdomi teisės aktai, ar ne. Kiti turi daugiau teisinių žinių ir nesutinka su direktorės pozicija, įvardijami kaip blogi darbuotojai. Norime parodyti visuomenei, kad šioje įstaigoje yra konfliktinė situacija tarp direktorės ir darbuotojų“, – paaiškino L. Juknienė.
Į protesto akciją ketina ateiti ir darželio darbuotojus palaikyti Klaipėdos miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Dalyvauti ketina ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas ir jo pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.
Pasak L. Juknienės, toks protestas Klaipėdoje vyks pirmą kartą, esą Klaipėdoje jokioje kitoje švietimo įstaigoje nėra tokių išskirtinių situacijų. Tiesa, dėl neteisėto darbuotojų atleidimo šiemet buvo laimėta teismų.
Įžvelgia asmeninius interesus
Tuo metu darželio-lopšelio „Ąžuoliukas“ direktorė Aušra Zarambienė, pati porą metų vadovavusi įstaigos darbuotojų profsąjungai, tikino, kad nė vienas darbuotojas neketina dalyvauti proteste.
A. Zarambienė pasakojo, kad apie planuojamą akciją ji sužinojo ne iš jo organizatorių, o iš darbuotojų, kurie antradienį vakare ėmė jai skambinti, atsiprašinėti ir net verkti dėl renginio, kurio neorganizavo. Oficialaus pranešimo ji nebuvo gavusi dar ir iki vakarykštės popietės.
„Žinoma, kad galbūt čia veikia keli asmenys, taip naudojamasi profesinės sąjungos teikiamomis paslaugomis. Ji veikia savo interesų labui. Mūsų įstaigos profesinės sąjungos vadovė dirba kitoje, ne mūsų įstaigoje. Profsąjungos nariai moka mokesčius ir naudojasi suteikiamomis garantijomis – laisvomis dienomis. Kai kurie žmonės savo asmenines ambicijas ir tikslus kelia aukščiau kitų ir kitiems darbuotojams nežinant organizuoja tokius mitingus. Profesinė sąjunga rodo savo galią. Situacija yra ypač keista, nes įstaigos darbuotojai apie renginį nėra informuoti“, – kalbėjo įstaigos direktorė.
Situacija yra ypač keista.
Direktorė pripažino, kad kolektyvinės sutarties aptarimas ir derybos užsitęsė, nes darbuotojų finansiniai reikalavimai yra dideli, o biudžetinė įstaiga negali prisiimti įsipareigojimų, kurių negalės įvykdyti.
Ketina kalbėti viešai
A. Zarambienė nenorėjo plėstis kalbėdama apie konflikte dalyvaujančius darbuotojus, baimindamasi atskleisti jų asmens duomenis.
Būsimą piketą ir kitus profsąjungiečių veiksmus vadovė vadino siekiu menkinti įstaigos vardą ir net vykdomu mobingu prieš ją pačią. Nors pietinėje miesto pusėje darželiai tuštėja, „Ąžuoliuke“, pasak A. Zarambienės, tėra vos kelios laisvos vietos.
„Nieko blogo nedarau, dirbu savo darbe. Porą metų jaučiu profesinės sąjungos narių spaudimą. Neslėpsiu, tai yra kelių žmonių iniciatyvos, jie kasdien rašo man laiškus, skundus, kaltina kai kuriuos darbuotojus, administracijos atstovus smurtu. Dėl ketvirtadienio renginio žinau, kad darbuotojai renka parašus, prieštarauja ir tikisi, kad mitingo nebus. Darbuotojai prašo pasisakyti tėvus“, – atviravo darželio vadovė ir patikino, kad neketina slėptis už užuolaidų ir susirinkusiems būtinai išsakys ir savo poziciją.
Naujausi komentarai