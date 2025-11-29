Pikete prie darželio-lopšelio „Ąžuoliukas“ neišvengta aistrų

„Ąžuoliuko“ darbuotojai, priklausantys Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimui, turi pretenzijų įstaigos vadovei dėl kelių dalykų.
Vienas jų – vis nebaigiama derinti kolektyvinė darbo sutartis.
Darbuotojai piktinasi ir vadovės elgesiu, esą susidorojama su neįtinkančiais pavaldiniais, ypač dėl to kenčia darželio profsąjungos lyderė ir kitos aktyviau bendradarbių interesus ginančios moterys.
Apie tai bylojo ir įrašai plakatuose: „Reikalaujame įsiklausyti, ne bauginti“, „Nesitaikstysime su bauginimu“, „Pasiaiškinimams – ne!“, „Savivalė nelygu lyderystė“.
Būryje piketuojančiųjų tą ketvirtadienio vakarą buvo tik kelios „Ąžuoliuko“ darbuotojos, mat darbo metu jos neturėtų teisės imtis visuomeninės veiklos. Iš kitų įstaigų atėjusios piketuotojos teigė, kad kai kurie profsąjungos nariai baiminosi viešai reikšti savo nuostatą.
Vis dėlto dvi darželio darbuotojos laikė plakatą su užrašu „Mes palaikome vadovę!“. Jos tikino, kad direktorei Aušrai Zarambienei pretenzijų neturi, o kylančias problemas yra linkusios spręsti be riksmo, ramiai ir takiai. Jas palaikė ir du šio darželio auklėtinių tėvai. Jie tikino esantys labai patenkinti darželiu ir nenorėtų, kad jame būtų nesutarimų.
Administracija savo poziciją išdėstė plakatu su užrašu „Mes nepatiriame mobingo ir smurto“.
A. Zarambienė buvo priėjusi prie piketuotojų, subarė žmogų, į įstaigos kiemą atsivedusį šunį, o žurnalistams aiškino, kad būdama biudžetinės įstaigos vadove neturi galimybių didinti atlyginimų darbuotojams.
Piketuotojai tikino, kad panašių problemų būna ir kitose įstaigose, tik emocijų karštis nepasiekia tokio laipsnio, kuris virstų protestais.
Tvarkos užtikrinti valandą trukusiame pikete atvyko net trys policijos ekipažai. Vienas automobilis laukė renginio pradžios ant šaligatvio, kiti du sustojo greta vienas kito, užtverdami įvažą į kiemą. Tiesa, norinčiuosius įvažiuoti pareigūnai mandagiai praleisdavo.
Jau pirmadienį profsąjungos atstovų ir darželio vadovų derybos vyks dalyvaujant miesto Švietimo skyriaus valdininkams. Profsąjungos atstovai patikino, jeigu derybos bus bevaisės, kitas jų žingsnis bus darbuotojų streikas.
(be temos)