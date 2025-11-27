Piketuotojai atėjo palaikyti darželio darbuotojas

Kaip buvo rašoma anksčiau, šiandien 16.30 val. piketas turėjo įvykti prie įstaigos tuo metu, kai tėvai ateina pasiimti savo atžalų.
Darželio-lopšelio „Ąžuoliukas“ darbuotojai, laikydami plakatus, išreiškė savo nuomonę. Vis dėlto ne visų darbuotojų nuomonės sutapo – plakatai vienas kitam prieštaravo.
Pikete dalyvavo arti pusšimčio žmonių, tačiau darželio-lopšelio „Ąžuoliukas“ darbuotojai buvo tik keli, prie jų prisijungė pora darbą pavakarę darbą baigusių moterų. Visi kiti piketuotojai buvo profsąjungos nariai, dirbantys kitose švietimo įstaigose. Jie atėjo palaikyti šio darželio darbuotojų. Iš Vilniaus atvyko šios profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Daugelis kalbėjo, kad ši protesto akcija kartu padės įgauti drąsos ir kitų įstaigų darbuotojams, nes konfliktų pasitaiko ir ne tik „Ąžuoliuke“. Dvi šio darželio darbuotojos ir keli jį lankančių vaikų tėvai stojo greta su savo plakatų, bet jame parašyta frazė palaikė ne piketuojančiuosius, o „Ąžuoliuko“ direktorę.
