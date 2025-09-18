Savivaldybė laukia gyventojų pasiūlymų dalyvaujamojo biudžeto programai

Idėjas gyventojai kviečiami teikti nuo rugsėjo 18 d. iki spalio 18 d.
Gyventojų iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
Dalyvaujamasis biudžetas – tai įrankis, suteikiantis gyventojams teisę patiems spręsti, kaip išleisti dalį miesto biudžeto lėšų.
Svarbiausia yra pateikti patrauklią, kitų bendruomenės narių palaikymo vertą idėją, kaip pagerinti viešą infrastruktūrą gyvenamojoje aplinkoje, o laimėjusio pasiūlymo įgyvendinimu pasirūpins miesto savivaldybė.
Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti šiemet bus skirta 200 tūkst. eurų.
Teikiant paraiškas svarbu paisyti tam tikrų kriterijų.
Gyventojų iniciatyvų projektas turi būti įgyvendinamas vienoje iš kvietime nurodytų Klaipėdos miesto viešųjų erdvių, kuriose gali būti įgyvendinami gyventojų iniciatyvų projektai ir kurios yra patvirtintos.
Pareiškėjų iniciatyvų projekto idėjos pasiūlyme siūlomi sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti.
Tai turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, negali būti naudojama komerciniais tikslais ir generuoti pajamų.
Projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus, skirtas projekto rezultatams pasiekti. Jeigu projektui įgyvendinti būtina rengti techninį projektą, techninio projekto rengimui reikalingos lėšos turi būti įtraukiamos į bendrą projekto sąmatą.
Projekto bendra įgyvendinimo vertė negali viršyti 100 tūkst. eurų.
Projektų idėjų pasiūlymai su dokumentais iki spalio 18 d. gali būti teikiami elektronine forma, naudojantis gyventojų e. paslaugomis interneto svetainėje, Klaipėdos m. piliečių dalyvavimo portale.
