Pakilo Žvejybos uosto bendruomenė

Pasiūlymų pateikė mažiau
Klaipėdos savivaldybės Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyriaus vyr. specialistė Renata Razgienė, kuruojanti dalyvaujamojo biudžeto programą, priminė, kad paraiškų teikimui liko vos viena diena.
Iki vakar buvo pateikta 13 projektų, tai yra klaipėdiečių idėjų, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką mieste.
„Šiais metais projektų pateikta palyginti nedaug, kažkada buvo pateikti 24 pasiūlymai, vienais metais – net 32. Tų bendruomenių, kurios yra aktyvesnės, siūlymai dažniausiai ir laimi finansavimą projektams įgyvendinti, nes pagrindinį sprendimą vis tiek priima gyventojai, o savivaldybė šiuo atveju tik vertina, kad tie projektai atitiktų pagrindinius reikalavimus“, – sakė R. Razgienė.
Savivaldybės atstovų teigimu, dalyvaujamasis biudžetas – įrankis, suteikiantis gyventojams teisę patiems spręsti, kaip išleisti dalį miesto biudžeto lėšų.
Svarbu patraukli idėja
Svarbiausia pateikti patrauklią, kitų bendruomenės narių palaikymo vertą idėją, kaip pagerinti viešąją infrastruktūrą gyvenamoje aplinkoje, o laimėjusio pasiūlymo įgyvendinimu pasirūpins savivaldybė.
Pagrindinį sprendimą vis tiek priima gyventojai.
Klaipėdoje jau yra įgyvendinta 10 ankstesniais metais pasiūlytų dalyvaujamojo biudžeto idėjų: tai vaikų žaidimų aikštelės, poilsio, sporto erdvės.
Laimėję projektai finansuojami iš miesto biudžeto – šiemet tam numatyta 200 tūkst. eurų suma.
Idėja turi būti įgyvendinama vienoje miesto viešųjų erdvių, vieno projekto bendra įgyvendinimo vertė negali viršyti 100 tūkst. eurų.
Šiais metais daugiau nei trečdalį visų pasiūlymų pateikė Žvejybos uosto rajono bendruomenės.
Jos siūlo įrengti žaliąją zoną su pėsčiųjų takais už globos namų Žalgirio g., sukurti jūrinės tematikos viešąją erdvę Žvejybos uosto rajone, taip pat siūloma tame pačiame Žvejybos uosto kvartale tarp daugiabučių įrengti ir modernią poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zoną.
Žvejybos uosto kvartale norima ir ramybės erdvės bei gėlynų, taip pat gyvūnų pasivaikščiojimo aikštelės.
Nuo laiptų iki fontano
Sąjūdžio parke siūloma įrengti lauko meno ir bendruomenės erdvę.
Tauralaukyje norima judėjimo salos, Giruliuose siekiama atnaujinti miško laiptus.
Alksnynės mikrorajono gyventojai norėtų krepšinio aikštelės, o Žardininkų tvenkinyje – dekoratyvinio vandens fontano.
Naujakiemio bendruomenė svajoja apie laisvalaikio erdvę šeimoms ir augintiniams.
Mokyklos gatvės daugiabučių namų kieme šiuo metu trūksta saugios ir patrauklios erdvės vaikų laisvalaikiui bei jaunimo užimtumui.
Dar miestiečiai svajoja apie modernias ir visiems gyventojams prieinamas piklbolo aikšteles. Piklbolas yra sparčiai populiarėjanti rakečių sporto šaka, jungianti lauko teniso, badmintono ir stalo teniso elementus.
Naujausi komentarai