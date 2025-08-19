Šiaurės rago skvero atnaujinimas: darbai prasidės jau šią savaitę

Atnaujinimo darbai bus skirstomi etapais – tvarkoma teritorija bus aptveriama tam tikrose zonose, neuždarant viso Šiaurės rago skvero.
Darbų metu gyventojams ir miesto svečiams bus galima patekti į Senąją Smiltynės perkėlą pėsčiomis, dviračiais. Parkavimas bei eismas motorinėmis transporto priemonėmis bus uždraustas. Privažiavimo galimybės bus sudarytos specialiajam transportui bei skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.
Planuojama atnaujinimo darbų trukmė – 1,5 metų. Skveras taps patogus ir jaukus visiems lankytojams. Erdvė bus pritaikyta tiek dideliems poilsiautojų srautams, tiek kokybiškam poilsiui ir renginiams. Bus suprojektuotos atskiros lėto pasivaikščiojimo ir poilsio bei greito judėjimo zonos.
Palei Danės upę bus kuriama lėto pasivaikščiojimo zona, kurioje numatytos poilsio erdvės, galimybė stebėti laivus ir patogus priėjimas prie krantinės. Tuo tarpu greito judėjimo zonoje, kuri drieksis palei „Memelio miestą“, bus nutiestas platus dviračių takas, jungiantis tarptautinę „EuroVelo 13“ trasą. Planuojama atsisakyti motorizuoto transporto, išskyrus specialiosioms tarnyboms skirtą pravažiavimą.
Erdvėje prie marių, ties perkėla, planuojama sukurti meninį akcentą – akmenų kompoziciją, simbolizuojančią XVI a. pradžios Dancingiečių legendą apie Danės uosto užvertimą akmenimis. Taip pat bus išsaugoti esami skvero meniniai akcentai, o dangose ir želdynuose bus pažymėtas istorinis miesto užstatymas.
Bendras tvarkomos teritorijos plotas – daugiau kaip 15 tūkst. kv. metrų. Atnaujinant skverą bus naudojamos ilgaamžės, Klaipėdos kraštui būdingos medžiagos, bus įrengtas modernus apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistemos. Numatoma darbų kaina – beveik 4,83 mln. eurų, projektą įgyvendins UAB „Tilta“.
Atnaujinimo projektą parengė architektūrinį konkursą laimėjusi MB „Pupa – strateginė urbanistika“ komanda. Techninio projekto parengimą ir architektūrinį konkursą organizavo ir finansavo UAB „Memelio miestas“ pagal sutartį su savivaldybe.
