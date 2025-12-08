Iš Šilutės miesto vandenvietės tiekiamas vanduo – saugus

Vandens tiekėjas – UAB „Šilutės vandenys“ – gruodžio 1 d. kreipėsi į VMVT dėl vandens vartojimo apribojimų panaikinimo, pateikė informaciją apie atliktus vandens mikrobiologinės taršos pašalinimo darbus bei numatomas priemones.
VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius gruodžio 2 d. atliko neplaninį vandenvietės patikrinimą ir mikrobiologinių rodiklių ištyrimui paėmė dešimt valstybinių mėginių iš skirtingose vandens tiekimo teritorijos vietose esančių vandens įvadų čiaupų.
Gruodžio 5 d. gauti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Klaipėdos teritorinio skyriaus gruodžio 2 d. paimtų viešai tiekiamo geriamojo vandens tyrimų protokolai, visų tyrimų rezultatai patvirtino – žarnyno lazdelių (E. Coli), žarninių enterokokų, koliforminių bakterijų neaptikta.
VMVT įpareigojo UAB „Šilutės vandenys“ iki šių metų pabaigos dažniau atlikti tiekiamo vandens laboratorinius tyrimus. Vandens tiekėjas taip pat sudarė Šilutės miesto geriamojo vandens tiekimo sistemos apsaugos nuo taršos priemonių planą, kuriame numatytas nepertraukiamas geriamojo vandens dezinfekavimas, vandentiekio tinklų plovimas ir kitos priemonės.
Maisto tvarkymo subjektams rekomenduojama organizuoti geriamojo vandens iš vartojimo vietos tyrimų atlikimą, ištiriant mikrobiologinius rodiklius (žarnyno lazdelės – E. Coli ir žarniniai eterokokai).
Naujausi komentarai