Šilutės plento remontui – 2,4 mln. eurų

Remonto darbams numatyta 2,4 mln. eurų.
Tai – vienas svarbiausių pietinių įvažiavimų į uostamiestį, kelio atnaujinimo darbai ne tik pagerins susisiekimo sąlygas, bet ir prisidės prie miesto įvaizdžio gerinimo.
„Moderni kelių infrastruktūra yra būtina sąlyga saugiam, patogiam ir sklandžiam eismui mieste. Rekonstruojamas Šilutės plento ruožas – svarbus Klaipėdos transporto mazgas, todėl šioje vietoje būtina ne tik atnaujinti dangą, bet ir pasirūpinti papildomomis eismo juostomis, takais bei želdiniais. Tikime, kad įgyvendintas projektas ženkliai pagerins tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo sąlygas“, – sakė bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
Šiuo metu daugiau nei kilometro ilgio Šilutės plento ruožas neatitinka šiuolaikiniams miesto transporto poreikiams keliamų reikalavimų – važiuojamoji dalis siaura, kelkraščiai netvarkingi, trūksta saugios infrastruktūros pėstiesiems ir dviratininkams.
Kelias yra dviejų eismo juostų, o prieš sankryžas kelias išplatėja iki keturių juostų.
Šaligatvis įrengtas tik trumpame, vos 80 metrų, ruože, o šalia važiuojamosios dalies nesaugiu atstumu auga didelio skersmens medžiai.
Atliekant plento rekonstravimo darbus, projekte numatoma nežymiai koreguoti gatvės trasą, kad sankryžose ir nuovažose būtų galima įrengti papildomas juostas posūkiams.
Dešinėje gatvės pusėje taip pat atsiras naujas pėsčiųjų ir dviračių takas.
Atsižvelgiant į esamų medžių būklę, projekte numatyta pašalinti 58, o vietoje jų pasodinti 60 naujų medžių – paprastųjų klevų.
Jie bus sodinami laikantis vientisumo ir saugaus atstumo principu – 10 metrų tarpais, nuo važiuojamosios dalies – 2,5 metro atstumu.
Darbų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas eismo organizavimui.
„Iššūkių nebus išvengta – teks lanksčiai planuoti darbus, kad eismas būtų kuo mažiau trikdomas. Visgi vairuotojų taip pat prašome kantrybės ir atsargumo – kelio darbų metu itin svarbu laikytis laikinų ženklinimų ir būti atidiems“, – pažymėjo K. Vanagas.
Darbus numatyta įgyvendinti per 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
