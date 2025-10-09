Specialistams pritraukti – beveik 1,6 mln. eurų

Kompensuoja kelionę į darbą
Anot savivaldybės, įvairiomis paskatomis jau naudojasi per 500 specialistų – medikų, pedagogų, socialinių darbuotojų, kuriems kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos, studijos, persikvalifikavimas, taikomos kitos motyvacinės priemonės.
„Įvairių sričių specialistų trūkumas – visą Lietuvą apimanti problema. Savivaldybė ypatingą dėmesį skiria jautriausiose srityse dirbantiems specialistams – tęsia ir tobulina pasiteisinusias motyvacines priemones, – pranešime cituojamas Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. – Galime pasidžiaugti naujais pritrauktais specialistais, girdime atsiliepimų apie didesnę esamų darbuotojų motyvaciją likti Klaipėdoje, dirbti miesto įstaigose. Žinoma, teigti, kad problema jau išspręsta, dar tikrai negalime, šių metų finansavimu apsiribota tikrai nebus. Viso to tikslas – Klaipėdoje dirbs motyvuoti medikai, pedagogai, socialiniai darbuotojai bei bus greičiau ir lengviau gyventojus pasiekiančios reikiamos paslaugos“.
Dėmesys – pedagogams
Pasak savivaldybės, šiais metais miesto švietimo įstaigose pradėjo dirbti 24 nauji pedagogai. Naujiems pedagogams pritraukti bei esamiems išlaikyti šiemet skiriama 433,5 tūkst. eurų.
Paklausiausia paskata – kelionės išlaidų kompensavimas. Jį gali gauti pedagogai, kurie gyvena ne Klaipėdoje ir į darbą važinėja tolimesniu nei 15 kilometrų atstumu.
Savivaldybės numatoma, kad per šiuos metus tokia paskata pasinaudos per 320 pedagogų.
Dar viena paskata – persikvalifikavimo, profesinės kvalifikacijos įgijimo studijų finansavimas. Ja šiais metais pasinaudos trys pedagogai.
Pedagogams, į Klaipėdą atvykusiems dirbti iš kito miesto, taip pat vienus metus gali būti apmokamos būsto nuomos išlaidos, gali būti skiriamas finansavimas persikraustymo išlaidoms padengti.
Iš pedagogų finansinėms paskatoms numatytų 433,5 tūkst. eurų, 367 tūkst. yra savivaldybės biudžeto lėšos, likusi dalis – valstybės biudžeto finansavimas.
Dar 233 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto skiriama visiems švietimo įstaigose dirbantiems pedagogams kanceliarinėms priemonėms įsigyti. Visi pedagogai gauna po 70 eurų per metus.
Pernai finansinės paskatos buvo suteiktos 364 pedagogams: kompensuotos kelionės į darbą išlaidos, skirtas finansavimas studijoms, persikvalifikavimui.
Medikams – didžiausia suma
Medikų pritraukimui ir išlaikymui šiemet suplanuota daugiau nei milijonas eurų.
Šios lėšos gali būti skiriamos vienkartinėms išmokoms, priemokoms prie darbo užmokesčio, būsto nuomos, persikraustymo, studijų išlaidoms, kvalifikacijos tobulinimui, jaunų specialistų rengimui.
Taip pat nuo šių metų trūkstamiems specialistams pritraukti ir išlaikyti gali būti skiriamos iki 20–30 tūkst. eurų išmokos.
Lėšos numatomos įstaigoms, kurių steigėja yra savivaldybė – Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui, Klaipėdos miesto poliklinikai, Psichikos sveikatos centrui, Vaikų ligoninei.
Pasinaudojus šia paskata sveikatos priežiūros įstaigose jau įdarbinti trys nauji šeimos gydytojai, gydytojas psichiatras, vaikų ligų gydytojas. Šiemet dar numatoma įdarbinti penkis šeimos gydytojus, tris gydytojus specialistus.
Trūkstamų specializacijų medikams taip pat skiriamos priemokos prie darbo užmokesčio.
Iš viso, pasak savivaldybės, numatoma, kad paskatos šiais metais bus skirtos daugiau kaip trims dešimtims medikų, bus panaudota 633 tūkst. eurų joms numatytų lėšų.
Dar 383 tūkst. eurų medikų pritraukimui skiriama iš ES lėšomis finansuojamo projekto.
Už šias lėšas rengiami jauni specialistai, finansuojamos studijos, kvalifikacijos tobulinimas. Jos numatytos 39 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams – vidaus ligų gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų ir kitų specializacijų studijoms, stipendijoms, medikų priedams prie darbo užmokesčio.
Šiame projekte dalyvauja Sveikatos centrui priklausančios įstaigos: Klaipėdos miesto poliklinika, Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, Vaikų ligoninė, Medicininės slaugos ligoninė, „Mano šeimos gydytojas“, „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, „Narema“, „Lorna“, „Salumeda“.
Paskatos – 132 darbuotojams
Paskatų paketas taikomas ir socialinių paslaugų srities darbuotojams.
Atlikus situacijos analizę ir aptarus problematiką su socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovais, numatytos tokios paskatos, kaip persikvalifikavimo ar profesinės kvalifikacijos įgijimo studijų išlaidų apmokėjimas, kelionės išlaidų į darbą, viešojo transporto bilietų, parkavimo išlaidų kompensavimas, papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietūs, gali būti taikomos ir kitos paskatos.
Šiais metais paskatos jau paskirtos 132 darbuotojams, tarp populiariausių – sveikatos draudimas, kelionės į darbą išlaidų kompensavimas, nemokamas maitinimas.
Pasak Klaipėdos savivaldybės, įstaigų vadovai teigia, kad šios priemonės tikrai pasiteisina, yra vertinamos, padeda išlaikyti esamus darbuotojus, pavyko pritraukti ir naujų.
Socialinių paslaugų srities darbuotojų paskatoms šiemet skiriama beveik 145 tūkst. eurų.
Paskatos taikomos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, socialinių paslaugų centre „Rytas“, Klaipėdos miesto globos namuose, Klaipėdos miesto nakvynės namuose, Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“.
Paskatos orientuotos į darbuotojus, dirbančius pamaininį darbą pagal suminę laiko apskaitą, bei į sudėtingiausiomis sąlygomis su socialinę riziką patiriančiais asmenimis dirbančius specialistus.
Naujausi komentarai