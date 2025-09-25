Studentai pasipiktino bendrabučio kainomis

„Pernai mokėjome 122 eurus, jokios renovacijos juk nebuvo. Kambariai maži, savo atskiros virtuvės neturime – tik ateini permiegoti, o dabar už tai mokame net 138 eurus. Aš studentė, o ne milijonierė“, – įspūdžiais dalijosi Klaipėdos universiteto studentė, nenorėjusi viešinti savo vardo.
Ji svarstė, kad galbūt kainos padidėjimą lėmė išaugę komunaliniai mokesčiai arba planuojamos investicijos į naują bendrabutį.
„Suprantu, kad statomas naujas bendrabutis – tai jeigu dabar mokame tiek, kiek tada studentui kainuos gyvenimas moderniame pastate, kurio statybos darbai jau vyksta?“ – retoriškai klausė studentė.
Galbūt kaina ir neatrodo didelė, tačiau studentei kelia nerimą jos augimo priežastys – mergina svarstė, kad pigiau būtų dviese su kurso drauge nuomotis pigesnį vieno kambario butą, kur ir kaina skirsis minimaliai, ir bus didesnė nuosava erdvė.
„Jei mėnuo turi 30 dienų, mokame 138 eurus, o jei 31 – jau 142. Sakė, kad kaina dar bus didinama. Manau, kad jau tada daug labiau apsimoka dviem ar trims draugams išsinuomoti paprasta butą Klaipėdoje – juk yra pigių pasiūlymų studentams“, – atviravo mergina.
Klaipėdos universiteto Infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus Benedikto Petrausko teigimu, nuo šio semestro išties buvo peržiūrėtos bendrabučių nuomos kainos.
Universiteto alėjos bendrabučio nuomos kaina padidinta nuo 122 iki 138 eurų per mėnesį. Statybininkų pr. bendrabučio vienviečio kambario nuomos kaina pakoreguota nuo 84 iki 90 eurų, o dviviečių ir triviečių kambarių – nuo 66–71 iki 75 eurų per mėnesį.
Pasak prorektoriaus, priklausomai nuo kambario tipo, korekcijos siekia 6–14 proc.
Kainos atnaujintos atsižvelgiant į nuosekliai didėjančias komunalinių paslaugų, pastatų priežiūros kainas bei darbuotojų atlyginimus“, – tvirtino B. Petrauskas. – Kainas peržiūrime kartą per metus, kad galėtume atsakingai subalansuoti apgyvendinimo paslaugos kokybę ir prieinamumą bei užtikrinti saugias ir tvarkingas gyvenimo sąlygas studentams.“
