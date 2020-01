Sueigoje – ginčas dėl pinigų: bus padvigubintos seniūnaičiams skiriamos lėšos

Klaipėdos seniūnaičių sueigoje kilo aršūs ginčai dėl jų veiklai skiriamų eurų. Dalis seniūnaičių pasisakė prieš lėšų didinimą, esą pakanka ir to, kas skiriama, kiti tvirtino, jog veiklai pinigų trūksta. Nuspręsta kreiptis į miesto politikus, kad šie pritartų seniūnaičių veiklai skiriamų lėšų padvigubinimui.

Pradžioje seniūnaičiai dirbo nemokamai, vėliau jų veiklai per mėnesį buvo skiriama po 15 eurų, prieš trejus metus ši suma pakelta iki 50 eurų.

Politechnikos seniūnaitijos seniūnaitis Tomas Meškinis buvo vienas tų, kuris palaikė idėją, kad pinigus seniūnaičių veiklai reikia vėl didinti.

"Nuo to laiko kainos pasikeitė. Be to, jei seniūnaičiai nori būti aktyvūs, jie turi daugiau išlaidų. Viskas kainuoja", – teigė T.Meškinis.

T.Meškiniui pritarė ir Universiteto seniūnaitijos seniūnaitė Virginija Jurgilevičienė, kuri tikino, kad viskas pabrango.

"Mes neturime patalpų, dirbame namuose, mums išlaidos žymiai didesnės. Reikia mokėti už savo kompiuterį, už savo rašalą. Dar reikia važiuoti į savivaldybę, tvarkyti visokius menkniekius. Mūsų išlaidos padidėjo, niekas nestovi vietoje", – tvirtino V.Jurgilevičienė.

Šilojų seniūnaitijos seniūnaitis Aurimas Mockus buvo labai nustebęs kolegų iškeltais prioritetais, esą kalba buvo ne apie miesto taršą ir jos mažinimo reikalus, o kaip padidinti seniūnaičių veiklai skiriamus pinigus.

Kad mėnesio veiklai skiriama suma būtų padvigubinta iki 100 eurų, balsavo 15 seniūnaičių, 6 buvo prieš, 3 susilaikė.

"Susidarė įspūdis, kad nėra svarbesnių reikalų. Dar suprasčiau, kad būtume kalbėję apie miesto taršą, gal reikėtų vienytis, pareikšti kažkokią poziciją, bet svarbiau buvo pinigai. Pakels iki 100 eurų, kas pasikeis? Kas nedirbo, tas ir nedirbs. Manau, kad tų 50 eurų mėnesiui ir taip pakanka, gal net per daug", – dėstė A.Mockus.

Sulupės seniūnaitijos seniūnaitis Saulius Liekis ironizavo, kad pinigų visada mažai.

"Prieš kelerius metus pradėdami savo darbą seniūnaičiai pradėjo kalbomis ir ginčais nuo pinigų, tas tęsiasi ir dabar. Man tai nepriimtina. Be to, neišgirdome argumentų, kaip tai pagerins seniūnaičių darbą. Mano žiniomis, Klaipėdoje ir taip yra didžiausios išmokos seniūnaičiams, lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis", – kalbėjo S.Liekis.