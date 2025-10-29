 Sutvarkytos Santuokų rūmų prieigos

Sutvarkytos Santuokų rūmų prieigos

2025-10-29 11:23
Indrė Kiseliovaitė

Santuokų rūmų teritorijos atnaujinimas – baigtas. Čia įrengti ne tik nauji suoliukai, apšvietimas, bet ir per pusšimtis stovos vietų automobiliams. Be to, šiuo metu tvarkomas ir pats pastatas, kuris, tikimasi, dar labiau papuoš Klaipėdą ir poroms taps dar patrauklesne vieta prisiekti vienas kitam amžiną meilę.

Estetika: teritorija prie Santuokų rūmų pagaliau atnaujinta.
Estetika: teritorija prie Santuokų rūmų pagaliau atnaujinta. / A. Vaitkaus nuotr.

Apie tvarkymo darbus prie Santuokų rūmų vakar paskelbė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

„Viena gražiausių Klaipėdos vietų atgimė naujai – baigtas Santuokų rūmų teritorijos tvarkymas. Šiuo projektu siekėme, kad pačias gražiausias akimirkas išgyvenantys klaipėdiečiai turėtų dar jaukesnę erdvę. Aplink pastatą, kur anksčiau buvo įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengta nauja danga ir pėsčiųjų takai, sutvarkyti praeityje ilgus metus džiuginę baseinai bei fontanas, pasodinti nauji gėlynai ir dekoratyviniai krūmai“, – vardijo meras.

Įrengti ir nauji suoliukai, atnaujintas apšvietimas, išspręstas automobilių parkavimo klausimas – dabar čia atsirado 56 stovos vietos.

„Darbai tuo nesibaigia – šiuo metu tvarkomas Santuokų rūmų stogas, šildymo sistema ir ruošiamasi vidaus remonto bei išskirtinių vitražų atnaujinimo darbams. Šis projektas – dalis nuoseklaus miesto atnaujinimo plano. Investuojame į Klaipėdos erdves, kad jos būtų patogios ir estetiškos“, – feisbuke rašė A. Vaitkus.

Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, atnaujinta beveik 4 400 kv. m ploto teritorija. Viso projekto vertė siekė kiek daugiau nei 1 mln. eurų, o darbus vykdė bendrovė „Gigas“.

Šiame straipsnyje:
santuokų rūmai
Klaipėdos Santuokų rūmai
remonto darbai
teritorijos tvarkymas
pastato atnaujinimas
parkavimo vietos
suoliukai
gėlynai
aplinka
santuoka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Romas
Puiku, bet kažkaip keista, kad pirmiau sutvarkė aikštelę, o ne pačius santuokų rūmus, kurie ,švelniai tariant, atrodo baisiai.
0
0
Ei
Kur nauja nuotrauka?
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų