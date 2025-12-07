Šventiniu laikotarpiu gyvūnų prieglaudos griežtos vienu klausimu

Gyvūnų prieglaudos „Būk mano draugas“ vadovė Galina Kučinskienė pasakojo, kad šventiniu laikotarpiu sulaukiama labai įvairių užklausų.
„Tie, kurie prieš daugelį metų suprato, kad gyvūnas negali būti dovana, tie ir supranta. O tie, kurie galvojo, kad tai – dovana, tie ir iki šiol turi tokį supratimą. Mes visada skelbiame, kad nuo gruodžio 20 dienos gyvūnų neatiduodame. Tik nuo sausio 10–15 dienos. Jau daugelį metų taip darome“, – pasakojo pašnekovė.
Anot G. Kučinskienės, anksčiau prieglaudoje tiems, kurie norėdavo pasiimti gyvūną, tekdavo pildyti anketas, tačiau, laikui bėgant, jų atsisakyta.
„Jeigu gyvai bendrauji, atima laiko, bet gali užduoti provokacinį klausimą ir ištraukti tai, ką žmonės nori nuslėpti. Jeigu viskas gerai, žmogus atsako negalvodamas, o jeigu pasimeta, gali padaryti tam tikras išvadas. Pokalbio metu buvo ne vienas atvejis, kai žmonės pradėjo ir pykti“, – neslėpė G. Kučinskienė.
Prieš porą dienų į prieglaudą grįžo šuo, kuris vienoje šeimoje gyveno dvejus metus. Tačiau prieglaudoje jis ilgai neužsibuvo – po paros jį pasiėmė kita šeima.
„Moteris pasiėmė ir pastebėjo, kad kartais jis pradeda dusti. Klinikoje jį apžiūrėjo ir pasakė, kad šuns trachėja pažeista. Tad arba antkakliu buvo smarkiai timptelėtas, arba buvo smaugtas. Dabar vyksta gydymas“, – sakė G. Kučinskienė.
Veterinarijos klinikos „8 drambliai“ pirmoji Lietuvoje sertifikuota šunų ir kačių odontologė Ernesta Vercinskaitė priminė, kad yra daug aspektų, į kuriuos privaloma atsižvelgti prieš pasiimant augintinį.
„Prieš įsigyjant šuniuką ar kačiuką, pirmiausia reikėtų žiūrėti ne į grožį, o pasiskaityti apie vienų ir kitų veislių ypatumus, elgseną ir paveldimas ligas, kurios dažniausiai tai veislei būdingos. Kai kurioms veislėms reikia ypatingos priežiūros, tad įsigijus tokį šunį gali tekti patirti ir didesnių finansinių išlaidų“, – pastebėjo klinikos „8 drambliai“ specialistė.
Tiek pasiėmus jauną gyvūną, tiek ir vyresnį, pirmiausia reikėtų nuvesti pas veterinarą, kad šis patikrintų jo sveikatos būklę.
„Dantų skausmo šuniukai ir kačiukai beveik niekada neparodo. Žmonės niekada neįtaria, kad jiems skauda, nes jų elgsenoje niekas nesikeičia. Gal vienas kitas pastebi prastesnį kvapą ir tada susirūpina“, – tikino E. Vercinskaitė ir pažymėjo, kad dėl neprižiūrėtų dantų gali kilti įvairių ligų.
Naujausi komentarai