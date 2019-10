Teismų maratonas dėl uosto dujotiekio

Kompensacija buvusi per menka

Šiais metais teismai didesnę kompensacijos dalį priteisė vienam Klaipėdos rajono miško sklypo savininkui, kuris verčiasi medienos pardavimu.

Tiesiant dujotiekį jam buvęs nustatytas servitutas miško žemės sklype. Žala buvusi padaryta ir iškirtus dalį miško bei sunaikinus derlingą dirvožemio sluoksnį. Be to, dujotiekis išskaidęs jo turėtą sklypą į tris atskiras dalis.

2013 metais žmogus gavęs juokingai menką 508,30 eurų vienkartinę kompensaciją. „Klaipėdos nafta“ nurodė, kad 1 648 litai (apie 477 eurai) jam buvę sumokėta už iškirstą mišką ir 107 litai (31 euras) už prarastą galimybę naudotis miško ūkio paskirties žeme.

Gal 2013 m. tie pinigai ir turėjo kitą vertę, bet dabar jie atrodo juokingai menki.

„Klaipėdos nafta“ teigimu, tokia buvusi kompensacijų skaičiavimo metodika. Bendrovė taip pat nurodė, kad iškirsta mediena buvusi perduota miško savininkui ir jis ją pardavęs galėjęs gauti per 205 tūkst. eurų pajamų.

Pradžioje per teismą miško savininkas pareikalavo 129 282 eurų kompensacijos. Vėliau sumą tikslino, reikalavo priteisti iš „Klaipėdos naftos“ 45 595 eurus su 6 proc. mėtinėmis palūkanomis už tą laiką, kai kompensacija nebuvusi iš karto sumokėta.

Skaičiavo kiekvieną medį

Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 19 d. sprendimu pagal pradinį 129 282 eurų ieškinį bylos dalį dėl 83 686 eurų nutraukė. Konstatuota, kad suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo projektas yra ypatingos valstybinės svarbos. Teismo vertinimu, nėra jokio ginčo objekto dėl to, kad jis negalėjęs būti tiesiamas per savininko mišką ir dėl to negalėjusios būti nustatytos specialios sąlygos.

Iš patikslintoS 45 595 eurų dalies iš „Klaipėdos naftos“ priteisė kompensuoti žmogui 11 691 eurą su 6 proc. metinėmis palūkanomis.

Teismas atmetė kompensavimą už jau buvusį brandų mišką, bet patvirtino tą dalį, kuri numatė, kad dėl servituto miško žemės vertė gerokai sumažėjo, jame nebegalima auginti brandaus miško ir ateityje iš miško auginimo gauti pelną.

Tiek „Klaipėdos nafta“, tiek miško savininkas liko nepatenkinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 19 d. sprendimu. „Klaipėdos nafta“ prašė panaikinti papildomai priteistą kompensuoti 11 tūkst. 691 eurą su 6 proc. metinėmis palūkanomis. Miško savininkas prašė priteisti visą jo reikalautą 45 tūkst. 595 eurų sumą.

Neįžvelgė nepagrįsto praturtėjimo

Po papildomos sudėtingos ir detalios ekspertizės miško savininko nuostoliai Apeliaciniame teisme dar netgi padidėjo nuo Klaipėdos apygardos teismo priteistos kompensuoti 11 691 euro iki 17 173 eurų sumos su 6 proc. metinėmis palūkanomis.

Taip sudėtingoje byloje, kur ekspertai kelis kartus vertino kiekvieną miško medį, jų rūšis, amžių, medienos kietmetrių kiekį, buvo padėtas taškas. Miško savininkui itin sudėtingomis sąlygomis vietoje 508 eurų priteista per 17 tūkst. eurų kompensacija.

Tai yra itin retas atvejis, kai tiesiant kokį nors valstybinės reikšmės objektą žemės savininkui už jo sklypą yra daugmaž teisingai atlyginama.

Tiesa, „Klaipėdos nafta“ laikėsi nuostatos, kad ji neturinti mokėti 17 173 eurų kompensacijos. Apeliacinės instancijos sprendimą buvo bandoma apskųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Tačiau Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų trijų teisėjų kolegija atsisakė priimti skundą. Tai tarsi ir prilygo galutiniam teismų sprendimui. Neįžvelgta, kad mokant kompensaciją už mišką, kuriam dėl dujotiekio tiesimo skirti papildomi reikalavimai, būtų buvusios sudarytos nepagrįsto praturtėjimo sąlygos.