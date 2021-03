„Universa Via“ tarptautinė mokykla: kaip pagerinti mokymąsi arba padėti mokytis

Nuo pradinuko link gimnazisto

Pradiniame mokymosi etape, jeigu vaikas gabus, jam nereikia ypatingai stengtis, viskas sekasi gana gerai. Tačiau, kaip rodo patirtis, neretai dėl įgimtų gabumų tokie vaikai ne visada išmoksta dirbti ir mokytis.

Remiantis įvairiais šaltiniais, galima teigti, kad tokių gabių, ar vaikų, kuriems sunkiau sekasi mokytis, kategorijai galima priskirti tik iki 5 procentų besimokančiųjų. Dauguma yra vidutinių gebėjimų vaikai, kurių pasiekimai labai priklauso nuo to, kiek jie patys ir jų pedagogai bei tėvai įdeda darbo į ugdymą ir ugdymąsi.

Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje nepriklausomai nuo vaiko amžiaus (darželinukas, pradinukas ar vyresniųjų klasių mokinys), gabumų, t. y. gabus ar vidutinių gebėjimų, ypač vertinamas ir puoselėjamas kiekvieno vaiko individualumas. Skiriamas kiekvienam mokiniui reikalingas asmeninis dėmesys atliekant užduotis, bendraujant, atsakant į visus kylančius klausimus. Mokiniai gali rinktis įdomias veiklas, į kurias nori gilintis, bei būdus ir strategijas, kaip jiems mokytis. Mokymosi pagalbą mokykloje teikia lietuvių ir anglų kaip gimtosios kalbos specialistai, užsienio (anglų, ispanų, rusų) kaip antrosios kalbos mokytojai bei mokyklos socialinė pedagogė, psichologė.

Mokytojai dalykininkai didžiąją laiko dalį dirba kartu su informacinių technologijų specialistu integruodami dalyką su IT. Fizinio ugdymo veikla organizuojama integruojant anglų kalbą, sveiką gyvenseną, testinę sportinę analizę ir informacines technologijas. Visi pedagogai, dalyvaujantys ugdymo procese, kuria strategijas ir tobulina vaikų įgūdžius, skatinančius jų savarankiškumą ir pasitikėjimą savo jėgomis, kartu ne tik mokydami įsisavinti žinias, bet ir ugdydami gebėjimus jas analizuoti, pritaikyti, kelti problemas.

Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje skatinama lyderystė, puoselėjami socialiniai ir komunikaciniai įgūdžiai. Įvairių veiklų metu mokiniai susipažįsta su skirtingomis gyvenimo sritimis: prisideda prie mokinių tarybos iniciatyvų, mokosi viešo kalbėjimo ir debatų mokinių konferencijose, dalyvauja konkursuose. Mokykla priklauso Tarptautinio bakalaureato organizacijai (International Baccalaureate Organization), kuri skatina mokinius bendrauti, būti atviru, aktyviu ir drąsiai varžytis įvairių konkursų metu.

Individuali pažanga ir mokymo turinio individualizavimas

Vėlesniaisiais mokymo etapais, maždaug 8–9 klasėse, mokymosi programos sudėtingėja, didėja darbų apimtis ir reikalavimai. Vis svarbesni tampa mokėjimo mokytis įgūdžiai, gebėjimas kelti klausimus, analizuoti ir sisteminti mokymo(si) medžiagą. Jeigu šie įgūdžiai silpni, atsiranda mokymosi motyvacijos praradimo pavojus. Mokiniui gali pradėti darytis nuobodu, suprastėti mokymosi pasiekimai, sumažėti užsiėmimų produktyvumas ir rezultatų kokybė. Dalis buvusių gabiųjų mokinių gali nebesiekti realizuoti savo gebėjimų, imti prasčiau mokytis.

Vyresnėse klasėse, sustiprėjus vaiko asmenybės raiškai, iškyla nauji iššūkiai, susiję su paauglystės amžiaus tarpsniu. Šiame etape mokyklos mokytojai atidžiai stebi individualią besimokančiojo pažangą, nes sisteminis žingsnių pritaikymas sprendžiant individualias problemas tampa vis aktualesnis.

Pasak mokyklos direktorės prof. dr. Dalios Kiliuvienės, „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje kryptingai ugdant mokinio gebėjimus laikomasi nuostatos, kad kiekvienas mokinys yra apdovanotas įvairiais gebėjimais. Šiems gebėjimams ugdyti būtina sudaryti individualų mokinio mokymosi planą, kuris padeda mokiniui siekti aukštesnių mokymosi rezultatų.

Kokybiškai individualizuojant ugdymo turinį, atitinkantį mokinio asmenines duotybes, charakterio savybes, sukuriant darnų mokytojo ir mokinio tarpusavio ryšį, galima pasiekti geriausių individualios pažangos rezultatų. Gerų rezultatų siekti taip pat padeda užduočių diferencijavimas bei nedidelis ugdytinių skaičius klasėse.

Kodėl vyresniųjų vaikų žinios paviršutiniškos?

Šiuolaikinio penkiolikmečio gyvenime didesnį vaidmenį vaidina vaizdas, ne žodis. Vis patrauklesnis vaikams yra skaitmeninis skaitymas, papildomas paveikslais, garsais, skambučiais, kurie visi kartu atskleidžia prasmę. Tai neleidžia besimokančiajam nuobodžiauti, žadina susidomėjimą. Tačiau toks skaitymas labai dažnai pernelyg nutolina nuo pirminės ieškomos informacijos, silpnina gebėjimus suprasti ir išlaikyti tekstą atmintyje, neskatina gilintis į esmę, detales, o informacija suprantama ir įsimenama tik tada, kai pateikiama mažomis dalimis. Be to, „skaitmeniniai“ vaikai yra hiperaktyvūs, judrūs, dažnai negali ilgą laiką koncentruotis į kurį nors vieną dalyką, todėl mažomis dalimis pateikiama informacija jiems lengviau suprantama ir prieinama. Dėl šios priežasties besimokančiojo žinios tampa paviršutiniškos, neparemtos reiškinio suvokimu ar supratimu: sako „žinau ir tiek“, „girdėjau“ ir pan. Skaityti spausdintą tekstą – varginantis darbas, tačiau būtent spausdinto teksto skaitymas padeda daugiau suprasti ir atsiminti. Skaitmeninio teksto skaitymas mokykloje nepakeičia linijinio (spausdinto) teksto skaitymo; jis pastarąjį tik paįvairina, papildo bei praplečia. Be to, mokinio mokymąsi apsunkina informacijos gausa skaitmeninėje erdvėje. Todėl vyresniųjų klasių mokiniams ypač svarbu mokėti atskirti svarbią informaciją nuo nesvarbios, teisingai ir pagrįstai atsirinkti tinkamus duomenis, įvertinti informaciją naudingumo požiūriu, rasti galimus problemos sprendimo būdus ir atsirinkti patį geriausią. Mokytojai vis dažniau pastebi, kad šiuolaikiniams vaikams dažnai atrodo, kad problemos išsprendimui tinkamas tik vienas būdas. Čia mokiniui padeda jo mokėjimas kritiškai mąstyti, t. y. diskutuojant atrandama, kad kai kuriose situacijose sprendimo būdų gali būti žymiai daugiau nei vienas. Visa tai gali padėti geriau mokytis, skatinti mokymosi motyvaciją siekiant geresnių rezultatų.

Mokytis motyvuoja ne pažymys, o noras sužinoti, atrasti, pažinti

Nebūtinai visų dalykų rezultatai turėtų būti aukšti. Visi mes turime savo silpnąsias ir stipriąsias puses. Tarkime, vaikas puikus matematikas, bet jo rašiniai galėtų būti ir geresni. Kodėl nesiseka rašyti rašinių? Kokios priežastys? Gali būti, kad mokinys labiau orientuojasi į matematiką, o rašinius rašyti jam neįdomu.

Remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atlikto išorinio mokyklų vertinimo rezultatais, absoliuti dauguma pedagogų savo mokinius motyvuoja siekti daugiau nei per pamokas, o pasibaigus joms apkrauna neįdomiais papildomais darbais. „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje mokymosi iššūkius mokinys gauna pamokų metu pasitelkiant diferencijavimą bei personalizavimą. Pastebėjome, kad toks pamokos organizavimas labiau motyvuoja, skatina norą sužinoti naujų dalykų, gauti įdomesnių, kūrybiškesnių užduočių atsižvelgiant į vaiko individualias savybes.

Taigi, kalbant apie tai, kaip pagerinti mokymąsi arba padėti mokytis geriau, tikslingiausia – ne reikalauti gerų rezultatų ilgiau sėdint prie užduočių, o išmokyti vaiką mokytis, kad jis tas užduotis atliktų susidomėjęs ir efektyviai. Visada reikia tikėti, kad vaikas gali geriau mokytis, bet kartu būtina jį mokyti, kaip tai daryti.

