Uostamiesčio moliūgų šventė – su pasakų akcentais

Žvejų rūmų kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronckus pasakojo, kad šiųmetinėje šventėje laukia edukacijos, prekybininkų mugė, atrakcionas, gyvi ožiukai ir kiti siurprizai.
„Mes turbūt būsime didžiausi. Šiemet turėsime dedikuotą pasakoms moliūgų šventę, tarsi pasakų kiemą. Bus per 20 instaliacijų, kurias sukurs įvairiausi Lietuvos mėgėjai-menininkai. Visos instaliacijos bus įžiebtos vienu metu spalio 23 dieną, ketvirtadienį, ir švies visas šventės dienas iki pat sekmadienio. Dienos metu turėsime ir edukacijų vaikams. Į jas užsiregistravo per 40 įvairių įstaigų, kurios dalyvaus. Lietuviškas pasakas seks aktoriai, tuo pačiu metu vyks moliūgų skaptavimo dirbtuvės“, – pasakojo K. Pronckus.
Anot jo, kiekviena į renginį užsiregistravusi įstaiga gaus nuo vieno iki trijų moliūgų, kuriuos turės išskaptuoti pagal burtų keliu ištrauktą pasaką.
„Ūkininkai suveš moliūgus, o nuo spalio 20 dienos pradėsime juos dalinti tiems, kurie yra užsiregistravę. Kiekviena įstaiga gaus nuo vieno iki trijų moliūgų. Juos gavę išskaptuos. Dalyviai gaus užduotį ir ten bus aprašymas, kad, pavyzdžiui, Pinokis turėjo didelę nosį. Bus sukurta instaliacija, o žmonės ją papuoš moliūgais. Jų užduotis – moliūgą išskaptuoti per tris dienas“, – paaiškino pašnekovas.
Paprastai į šią šventę iš viso užsiregistruoja per šimtas dalyvių. Tikimasi, kad ir šįmet skaičius bus ne mažesnis.
„Kai kurios įstaigos kurs savo pasaką. Joms duosime plotą, apšvietimą. Pavyzdžiui, bendrovė, dirbanti su mediena, sukurs medinuko pasaką“, – sakė K. Pronckus.
„Moliūgų pievą“ vainikuos šiai progai pastatytas spektaklis, kuris vyks šeštadienį. Nors spektaklis – mokamas, visos veiklos, vyksiančios Žvejų rūmų pievoje, – nemokamos.
„Iki šios dienos turime apie 3 tūkst. moliūgų. Galbūt kiekis yra didesnis, bet moliūgo tūris – mažesnis. Šiemet nebuvo vaisingi metai, visi ūkininkai sakė, kad moliūgai bus mažesni, bet vaikams panešiojimui tinkami“, – pažymėjo K. Pronckus ir pridūrė, kad tarp įvairių staigmenų, vaikų lauks ir gyvi ožiukai, kuriuos atveš vienas menininkas iš netoli Klaipėdos esančio kaimo.
