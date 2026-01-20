Uostamiestyje bus nugriauta sena poliklinika

Klaipėdos savivaldybė siekia nurašyti miestui priklausantį nereikalingą, netinkamą naudoti nekilnojamąjį turtą – poliklinikos Galinio Pylimo g. 3 pastatą ir lopšelio-darželio „Žiogelis“ teritorijoje esančius kiemo statinius, Kauno g. 27.
Savivaldybių turtas nurašomas, išardomas ir likviduojamas, kai jis pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu naudoti, kai turto negalima parduoti ir nelieka kur jo pritaikyti dėl fizinio arba technologinio nusidėvėjimo.
Poliklinikos pastatas yra prastos techninės būklės: stogo konstrukcijos nusidėvėjusios, šildymo sistema pasenusi ir nefunkcionuoja, pastato sienose fiksuojamos deformacijos.
Atsižvelgiant į tai, pastatą numatoma nugriauti, o atlaisvinta teritorija bus pritaikyta Psichikos sveikatos centro veiklos poreikiams.
„Pastatas įstaigai nereikalingas, nenaudojamas. Anksčiau statinys kurį laiką buvo nuomojamas, paskui ten veikė Gestų kalbos vertimų centras, bet išsikėlė, nes šildymo sistema nebeveikė. Mes planuojame tą statinį nugriauti ir vietoj jo įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, kurių ten labai trūksta“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis.
Miesto politikų bus prašoma leisti nugriauti ir seną lopšelio-darželio „Žiogelis“ tvorą, kiemo aikštelę bei devynias pavėsines.
Kiemo statinių techninė būklė yra bloga, jie fiziškai pažeisti ir nusidėvėję. Įstaigos teritorijose esantys statiniai nesaugūs vaikams.
Darželio administracija sudarė komisiją ir pripažino minėtus statinius netinkamais naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo.
Preliminari statinių Galinio Pylimo g. ir Kauno g. griovimo kaina – apie 20 tūkst. eurų.
(be temos)