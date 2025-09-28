Visai suįžūlėjo: po išgerto buteliuko traukia į pakrūmes ir šlapinasi

Incidentas užfiksuotas prie Naujakiemio gatvės 25 namo.
Panašu, kad kai kurie miestiečiai nelabai žino, jog šlapintis viešoje vietoje yra draudžiama, nes dalis klaipėdiečių puolė teisinti alkoholio pavartojusią moteriškę ir aiškino, kad jai nebuvo kur dingti prispaudus reikalui.
Nusižengimą paviešinusį žmogų daugybė gyventojų užsipuolė ir menkino už tokį pilietišką sprendimą.
Vis dėlto keli pasipiktino alkoholio ragautojų elgesiu ir siūlė po langu besišlapinančią ponią pakrikštyti vandeniu.
„Tai bent – po langu. Aš ėjau su vaiku prie vaikų žaidimų aikštelės, atsitūpė viena šlapintis, nors tualetas buvo už 100 metrų. Pasakė, kad jai toli. Pradėjau filmuoti, dar aiškinti puolė, į snukį grasino duoti. Degradavę asmenys jau visai suįžūlėjo“, – piktinosi viena moteris.
Netrukus sunkiai šlapimą sulaikančią ponią atpažino kiti gyventojai.
„Pastarąsias kelias savaites tą veikėją vis matau Kauno gatvėje. Praeina su vyru ir visada šampaną eidami geria, prie prekybos centro „Grandus“ irgi teko matyti, „šampę“ gėrė atsistojusi. Švenčia gyvenimėlį“, – pasakojo kitas gyventojas.
Įvykio liudininkas liko šokiruotas daugumos gyventojų nuomonės, kad gamtinių reikalų atlikimas viešoje vietoje – esą nieko tokio.
„Matyti, kad pusė iš jūsų atliekate savo reikalus bet kur ir jums nusispjauti. O man – ne. Kad ši dama kelias valandas gėrė prie suoliuko ir atėjo nusišlapinti po langais jums normalu? Kitą kartą policiją iškviesiu už gėrimą viešoje vietoje ir šlapinimąsi kur papuola, čia ne tas atvejis, kai staiga prispyrė“, – reziumavo nuotraukos autorius.
Kitas gyventojas pasiūlė problemos sprendimą.
„Mačiau užsienyje pakabintus plakatus su vaizdo kamera ir „YouTube“ ženkliuką, tai, sako, padeda“, – apie tokių poelgių viešinimą kitose šalyse pasisakė žmogus.
