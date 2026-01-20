Žiemos metu padaugėja gaisrų: Palangos ugniagesiai gelbėtojai dalijasi svarbiais patarimais

Palangos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gyventojams primena, kad gaisrai namuose, šildomuose krosnimis, kyla dėl nevalomų susikaupusių suodžių. Kai krosnys perkaitinamos, atsiranda plyšiai kaminų arba židinių sienelėse, pro kurias gali prasiveržti ugnis, taip pat kyla pavojus, kai kūrenimui naudojami degalai bei kiti greitai užsiliepsnojantys skysčiai.
Palangos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba dalijasi svarbiais patarimais.
- Kad iš krosnies iškritusios žarijos neuždegtų grindų, būtina įrengti nedegų pagrindą.
- Suodžius eksploatavimo metu būtina valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
- Negalima malkų ir kitų degių medžiagų džiovinti bei laikyti ant krosnių arba arti jų, palikti atvirų pakuros durelių.
- Kad mažiau užsiterštų kaminai arba jų įdėklai, geriausia kūrenti sausomis malkomis.
- Kai krosnis kūrenama, neišeikite iš namų, nepatikėkite jos priežiūros vaikams.
Siekdami stiprinti gaisrų prevenciją, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai 2026 m. sausio 26–29 dienomis vykdys prevencines akcijas gyventojų individualiuose namuose. Jų metu gyventojams bus primenama apie tinkamą krosnių naudojimą, taip pat apie autonominių dūmų detektorių įrengimo gyvenamuosiuose namuose privalomumą ir svarbą.
