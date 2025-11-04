Iš buto pavogė nemenką sumą grynųjų 2025-11-04 07:26 BNS inf. Klaipėdoje iš buvo buvo pavogta 9,3 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija. Iš buto pavogė nemenką sumą grynųjų / Asociatyvi Freepik.com nuotr. Įmonių pulsas Asortimentą „Norfos“ gėrimų lentynose formuoja ir sportuojantis bei sveikata besirūpinantis pirkėjas Miesto pulsas Tarptautiniai barmenų čempionatai Lietuvoje: nuo įgūdžių demonstravimo iki ryšių sustiprinimo Išskirtinė medžiaga Ekonomika ir politika Ekonomistas: kinams Rusija yra lyg bandomasis triušis Išskirtinė medžiaga 5 Mokslas ir IT Kunigas: padėtis tikrai katastrofiška „Bažnyčiai tai yra egzistencinė problema“ Pinigai pavogti Šermukšnių gatvėje. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiame straipsnyje: Klaipėda butas vagystė pinigai Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra Susijusios naujienos Šilutėje iš bendrovės patalpų pavogtas seifas Įsibrovimas Pramonės prospekte: iš buto pagrobė grynųjų bei aukso dirbinių už 25,8 tūkst. eurų Vilniuje iš kotedžo pavogti juvelyriniai dirbiniai ir didžiulė suma pinigų Senolė patikėjo pažadais nuimti nuo jos prakeiksmą: prarado ir pinigus, ir žiedus Daugiau naujienų
