Gargžduose sučiuptas pavojingus fejerverkus pardavinėjęs jaunuolis

2025-11-17 11:00 klaipeda.diena.lt inf.

Praėjusią savaitę prevencijos pareigūnai, tikrindami el. erdvėje pastebėtą informaciją, Gargžduose atliko kontrolinį pirkimą, per kurį 2007 m. gimęs vaikinas pareigūnei pardavė 528 vnt. pirotechnikos gaminių (F3 ir F4 kategorijų). Pradėta administracinė teisena dėl civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, tiekimo rinkai, laikymo, platinimo ar naudojimo.

Pirotechnikos gaminiai / Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuotr.

Klaipėdos apskrities pareigūnai primena, kad su pirotechnikos priemonėmis būtina elgtis itin atsakingai – naudoti tik legaliai įsigytus fejerverkus ar petardas, neleisti jų į rankas imti neblaiviems asmenims ar vaikams, kurie dar neturi teisės jų leisti. Būtina laikytis pirotechnikos priemonių instrukcijose pateikiamų nurodymų dėl saugaus atstumo, atsižvelgti ir į vėjo stiprumą, jo kryptį ir kita. Pirotechnikos priemonių (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) negalima naudoti arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose.

Klaipėdos pareigūnai linki gražių ir saugių artėjančių švenčių, bei primena, kad netinkamai panaudojus pirotechnikos priemones, jos gali virsti skaudžia nelaime.

