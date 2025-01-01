 Jaunuoliai turės rimtų problemų dėl narkotikų

2025-11-15 11:36
Asta Aleksėjūnaitė

Penktadienio vakarą, apie šešias, policija viešoje vietoje aptiko narkotinių medžiagų.

Jaunuoliai turės rimtų problemų dėl narkotikų / Asociatyvi policijos nuotr.

Narkotikų rasta Liepojos gatvėje, viešoje vietoje.

Policija pranešė, kad šalia vyrų, gimusių 2003 m., 1996 m. ir 1998 m., ant tako rastas lankstinukas su kristalo formos, bespalve, kaip įtariama, narkotine medžiaga.

Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Toje pačioje Liepojos gatvėje, tačiau jau vakare, policija vėl aptiko narkotikų.

23.20 val. viešoje vietoje, pas 2005 metais gimusį vyrą rastas plastikinis paketėlis su augalinės kilmės narkotine medžiaga. 

Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

