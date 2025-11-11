Kretingos rajone per gaisrą žuvo moteris: paaiškėjo daugiau detalių

Petrikaičių kaimas netoli Jokūbavo ugniagesiams – nesunkiai pasiekiamas, mat yra greta kelio Kretinga–Gargždai. Ugniagesiai į šį kaimą pirmadienį išskubėjo apie 18 val.
Sename dviejų aukštų mediniame su dvišlaičiu stogu name liepsnojo laiptinė, kurioje buvo įrengta elektros skydinė.
Manoma, kad gaisras kilo nuo skydinės, tikėtina, kad buvo netvarkinga elektros instaliacija. Apie tai paliudijo ir gyventojai.
Namas buvo apkaltas mediena, jo perdangos apšiltintos spaliais.
Ko gero, iš laiptinės dūmai pasklido po antrąjį aukštą, kur gyveno 67-erių moteris. Manoma, kad ji prisikvėpavo degimo produktų.
Dar iki atvykstant ugniagesiams ją į lauką išnešė gyventojai, o greitosios medicinos pagalbos ekipažas suskubo teikti pagalbą. Nepaisant to, moteris mirė.
Kiek vėliau tą patį vakarą į Kretingos ligoninę kreipėsi 38 metų vyras, kuris gelbėjo kitą name gyvenusią sunkiai vaikštančią moterį. Jam buvo suteikta pagalba ir patarta gydytis ambulatoriškai.
Kai atvyko ugniagesiai, namas jau buvo apimtas liepsnos.
Po nuodėguliais gelbėtojai rado ir skubiai išnešė tris dujų balionus, jiems pavyko nuo ugnies apsaugoti kitus du netoliese stovinčius pastatus.
Nuo ugnies labiausiai nukentėjo vieno buto du kambariai, virtuvė, vonia. Sudegė krosnis, išdužo langai, vietomis išdegė perdanga, mansarda.
Kitoje namo pusėje nudegė pusė stogo, pirmajame aukšte apdegė koridorius.
Naujausi komentarai