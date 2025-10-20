Kretingos rajone pavogtas seifas: žala siekia 72 tūkst. eurų

Pasak pareigūnų, padarytas nuostolis siekia apie 72,5 tūkst. eurų.
Iš Kretingos rajone, Žibininkų kaime, esančio namo pavogtas seifas, kuriame buvo įvairūs juvelyriniai dirbiniai su brangakmeniais, jubiliejinių monetų kolekcija ir apie 40 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.
Pasak pareigūnų, padarytas nuostolis siekia apie 72,5 tūkst. eurų.
Vagystė įvyko šeštadienį, apie 22 valandą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
